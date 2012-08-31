Банк Японии остановил укрепление иены

Банк Японии в пятницу увеличил объем покупок государственных облигаций со сроком погашения от 5 до 10 лет, что привело к снижению их доходности и новому витку ослабления национальной валюты.
Доходность гособлигаций на этой неделе достигала почти годовых максимумов. Японский регулятор за последние дни второй раз удивляет участников рынка. Ранее он пропустил скупку бондов с коротким сроком погашения, что вызвало резкий рост их доходности.
Шаг по скупке «длинных» бондов привел к снижению доходности 10-летних гособлизаций Японии на 1,5 базисных пункта — до 0,070%, хотя днем ранее она росла до 0,090%. По другим срокам доходность бондов также пошла к снижению. Так, 20-летние бумаги упали на 1,5 б. п. — до 0,640%. Доходность 5-летних облигаций снизилась на 0,5 б. п. до минус 0,100% с месячного максимума минус 0,085%.
Банк Японии объявил сегодня, что будет покупать облигации на 450 млрд иен ($3,92 млрд) со сроком погашения от 5 до 10 лет, чтобы сдержать рост доходности по 10-летним государственным облигациям. В последние месяцы он скупал такие бонды на 410 млрд иен каждый раз, шесть раз в месяц.
Эксперты отмечают, что увеличение скупки бондов на 40 млрд иен вряд ли компенсирует то, что ЦБ Японии пропустил покупку облигаций со сроком погашения от одного года до 5 лет на 820 млрд иен.
На этом фоне японская валюта оказалась лидером падения среди основных валют, потеряв 1.3% в паре с долларом. Сегодня с утра динамика продолжилась и доллар/иена превысила ключевую отметку 115, которая еще в начале недели казалась недосягаемо высокой. Прорыв выше, позволит паре вернуть восходящий тренд.
Данные по инфляции в Японии, опубликованные сегодня утром, показали незначительное снижение относительно декабрьских значений, но при этом все равно оказались немного лучше ожиданий.
Внимание инвесторов вновь переключилось на проблему дефляции в Японии и растущую пропасть между кредитно-денежной политикой ФРС и Банка Японии, что лишь усилило давление на иену.