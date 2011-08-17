Украинцев, которые живут без регистрации, будут штрафовать по-новому

Весною этого года киевская власть планирует начать настоящую «охоту на ведьм», власти города будут ходить по квартирам в поисках граждан, живущих без регистрации.
Правда, пока только в тех квартирах, где не установлены счетчики воды, так, что те, у кого такие счетчики есть, могут временно выдохнуть, их весенние проверки не коснутся.
Это проверка инициирована с целью установить справедливость при начислении и оплате коммуналки (видимо власти так цинично шутят), поскольку при отсутствии счетчиков воды, платежи рассчитываются исходя из социальной нормы потребления.
Юрист Александр Гун разъяснил, кто имеет право осуществлять проверку и как будут наказывать тех, кто живет без регистрации.
Закон Украины, регулирующий передвижение и проживание граждан, обязывает тех, кто меняет адрес проживания, менять регистрацию в течении полугода. Определенная категория граждан, к которой принадлежат военнообязанные, участники открытых судебных процессов, граждане с невыполненными имущественными обязательствами ограничены в сроках на новую прописку одним месяцем.
Для тех, кто нарушает эти нормы предусмотрены следующие наказания: на первый раз простое предупреждение, но если в течении года еще раз попасть в поле зрения властей придется платить штраф в размере от 17 до 51 гривны.
Проверку будут проводить местные власти и представители центра административных услуг. При этом сами юристы говорят о том, что вряд ли чиновники будут ходить собственнолично по квартирам и офисам, учитывая что штрафы за отсутствие прописки совсем небольшие.
Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/7fc7...148e3bcdfc814/