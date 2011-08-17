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Украинцев, которые живут без регистрации, будут штрафовать по-новому

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Старый Сегодня, 14:44
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 198
Благодарностей: 4
КП: 0.018
Украинцев, которые живут без регистрации, будут штрафовать по-новому


Весною этого года киевская власть планирует начать настоящую «охоту на ведьм», власти города будут ходить по квартирам в поисках граждан, живущих без регистрации.

Правда, пока только в тех квартирах, где не установлены счетчики воды, так, что те, у кого такие счетчики есть, могут временно выдохнуть, их весенние проверки не коснутся.

Это проверка инициирована с целью установить справедливость при начислении и оплате коммуналки (видимо власти так цинично шутят), поскольку при отсутствии счетчиков воды, платежи рассчитываются исходя из социальной нормы потребления.

Юрист Александр Гун разъяснил, кто имеет право осуществлять проверку и как будут наказывать тех, кто живет без регистрации.

Закон Украины, регулирующий передвижение и проживание граждан, обязывает тех, кто меняет адрес проживания, менять регистрацию в течении полугода. Определенная категория граждан, к которой принадлежат военнообязанные, участники открытых судебных процессов, граждане с невыполненными имущественными обязательствами ограничены в сроках на новую прописку одним месяцем.

Для тех, кто нарушает эти нормы предусмотрены следующие наказания: на первый раз простое предупреждение, но если в течении года еще раз попасть в поле зрения властей придется платить штраф в размере от 17 до 51 гривны.

Проверку будут проводить местные власти и представители центра административных услуг. При этом сами юристы говорят о том, что вряд ли чиновники будут ходить собственнолично по квартирам и офисам, учитывая что штрафы за отсутствие прописки совсем небольшие.

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Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/7fc7...148e3bcdfc814/
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Arise на форуме  
Старый Сегодня, 14:52
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 495
Благодарностей: 231
КП: 0.276
Re: Украинцев, которые живут без регистрации, будут штрафовать по-новому
Цитата:
Сообщение от Arise Посмотреть сообщение
но если в течении года еще раз попасть в поле зрения властей придется платить штраф в размере от 17 до 51 гривны.
можно маленькой баночкой варенья откупиться от таких штрафов)))
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назаревич на форуме  
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