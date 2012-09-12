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Гонтарева рассказала почему PayPal не приходит в Украину

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Гонтарева рассказала почему PayPal не приходит в Украину
Для прихода электронной платежной системы PayPal в Украину необходим более высокий рейтинг страны, заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Она отметила, что НБУ прилагал усилия для того, чтобы система заработала в Украине чтобы можно было не только отправлять платежи, но и принимать деньги.

“Из 90 стран, где работает PayPal, в обе стороны работает лишь в 30-40 странах, которые имеют инвестиционный рейтинг. Но, к сожалению, один Нацбанк не может вытянуть экономику и сделать рейтинг”, – сказала Гонтарева.

Она также добавила, что PayPal обязательно придёт, когда у Украины будет хотя бы минимальный инвестиционный рейтинг.

По материалам НВ
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