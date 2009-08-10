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Биткоин просел на 90% по объемам

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Старый Сегодня, 14:39
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
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Биткоин просел на 90% по объемам
На текущей неделе объем торгуемых биткоинов на китайских биржах просел почти на 90%. Триггером послужил запуск правила комиссионных за сделки – по материалам AMarkets.


Начиная с 24.01.2017 самые крупные биржи криптовалют КНР – BTCC, Huobi, OKCoin – анонсировали ввод комиссии, которую теперь нужно платить за операции с криптовалютами. Размер – 0.2% от сделки. Цель – сдержать объем спекулятивных сделок и сильно ограничить возможности для ценовых колебаний биткоина и лайткоина. ZeroHedge пишет, что нововведение сильно ударило по рынку – многие дилеры уходят. В один день объем торгов криптовалютами просел на 90%. На бирже BTCC число трейдеров уменьшилось с 37 тыс. до 1 тыс. На старте января биткоин упал на 20% и даже больше. В начале года власти Китая взялись за активные инспекции бирж виртуальных валют. И неспроста. Биткоины – популярный инструмент, с помощью которого граждане выводят валюту из страны, минуя валютный контроль.

Что сделали биржи? Зачем они ввели комиссию? Образно выражаясь, биржам пришлось отрубить себе руку, чтобы выжить. Спекулятивная торговля оказалась невыгодной – и это должно как бы успокоить регуляторов. Ненадолго.

Что здесь интересного для инвестора? Биткоин, вероятнее всего, будет менее волатилен на перспективу.

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Анна Чернобай на форуме  
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