Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,477 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

"Фундамент Девелопмент" покупают киприоты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:39
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,697
Благодарностей: 6,174
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
"Фундамент Девелопмент" покупают киприоты
Антимонопольный комитет разрешил компании Fundamentum KCG (Никосия, Кипр) получить контроль над строительной группой “Фундамент Девелопмент”, сообщается на сайте комитета.

Согласно сообщению, АМКУ предоставил разрешение компании Fundamentum KCG на приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Фундамент Девелопмент”, которая обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Строительная группа “Фундамент Девелопмент” создана в 2012 году.

Основным направлением деятельности компаний группы является строительство объектов жилищного, промышленного, социального, бытового назначения и полное обеспечение строительного процесса.

В группу входят компании “Роял Стар” (отвечает за логистику), “Азур Групп”, “КЖСК СМУ-1”, “КЖСК СМУ-2” (отвечают за строительно-монтажные работы) и другие.

По материалам Фондовый Мир
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Евросеть", "Связной", "Мегафон" и "Вымпелком" прекратили закупки Samsung assss Новости в мире финансов и инвестиций 101 13.12.2016 12:35
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 75 08.09.2016 15:29
Китайские инвесторы покупают у Берлускони "Милан" Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 3 28.04.2016 15:43
В Европе бьют тревогу: русские "покупают" Венгрию за 10 млрд евро O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 0 31.03.2015 10:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Финансовые рынки готовятся в резкому росту ставки LIBOR
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар AlexaCY
Advertising-Investment - www.advertising-investment.com
От AlexaCY в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ярослав Яценко
baobaks.com - BaoBaks
От Ярослав Яценко в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар andreigu1977
Продаю скрипты HYIP-HYIP Monitor-Букм-е стратегии
От andreigu1977 в разделе «Архив»
Аватар exp2
Clikerz.net - Clikerz
От exp2 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Банк Капитал - bank-capital.com
От nlobp в разделе «Список проблемных банков Украины»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube