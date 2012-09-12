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"Фундамент Девелопмент" покупают киприоты
Антимонопольный комитет разрешил компании Fundamentum KCG (Никосия, Кипр) получить контроль над строительной группой “Фундамент Девелопмент”, сообщается на сайте комитета.
Согласно сообщению, АМКУ предоставил разрешение компании Fundamentum KCG на приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Фундамент Девелопмент”, которая обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
Строительная группа “Фундамент Девелопмент” создана в 2012 году.
Основным направлением деятельности компаний группы является строительство объектов жилищного, промышленного, социального, бытового назначения и полное обеспечение строительного процесса.
В группу входят компании “Роял Стар” (отвечает за логистику), “Азур Групп”, “КЖСК СМУ-1”, “КЖСК СМУ-2” (отвечают за строительно-монтажные работы) и другие.
По материалам Фондовый Мир