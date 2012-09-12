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Трамп готов финансировать стену на границе с Мексикой за счет пошлины на ее товары

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Трамп готов финансировать стену на границе с Мексикой за счет пошлины на ее товары
Строительство стены, которую президент Дональд Трамп намерен возвести на границе США и Мексики, возможно, будет профинансировано за счет 20%-ного налога на импорт мексиканских товаров, который будет введен в рамках более широкой реформы налогового законодательства, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

“Трамп призывает ввести 20%-ный налог на импорт из Мексики, чтобы заплатить за стену на южной границе”, – пишет Associated Press со ссылкой на Ш.Спайсера.

По словам представителя Белого дома, налог на импорт из Мексики мог бы собрать до $10 млрд в год, и этого бы хватило на стену.

Ш.Спайсер сказал, что Д.Трамп поделился этой идеей с республиканцами в Конгрессе и хочет включить эту меру в общий пакет налоговых реформ. Он добавил, что обсуждение данного вопроса с конгрессменами продолжается, чтобы убедиться, что “план правильный”.

В то же время идея пошлины пока не встретила всеобщей поддержки в Конгрессе, так как она приведет к росту цен на многие товары традиционного американского импорта.

Ранее в четверг президент США Д.Трамп написал в Twitter, что, если Мексика не собирается платить за строительство стены на границе, то лучше будет отменить предстоящий визит президента Мексики в США.

Вслед за этим президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил о решении отменить встречу с Д.Трампом, которая должна была пройти 31 января.

Тем самым Д.Трамп инициировал крупнейший дипломатический разлад в отношениях с Мексикой за последние десятилетия, пишет The Wall Street Journal.

Из-за отмены визита два лидера не смогут обсудить также вопрос об изменениях в соглашении о свободной торговле, на чем настаивает Д.Трамп. Американский президент считает, что $60-миллиардный дефицит в торговле США с Мексикой связан с тем, что эта сделка является “односторонней”.

Позже в четверг он сказал в Филадельфии, что предстоящая встреча все равно была бы бесплодной. “Я хочу пойти другим путем”, – добавил он.

В среду президент США подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Президент Мексики вслед за этим выразил сожаление в связи с таким решением Д.Трампа и заявил, что его страна не будет ничего платить за стену.

По материалам Associated Press
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