Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,477 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ограничение интернета по китайскому сценарию станет катастрофой

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:33
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,319
Благодарностей: 515
КП: 0.372
Ограничение интернета по китайскому сценарию станет катастрофой
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что предложения по ограничению интернета в России контрпродуктивны и невозможны. Об этом сообщает Интерфакс.


Цитата:
«Это катастрофа какая-то. Во-первых, я категорический противник таких шагов. Во-вторых, бороться с технологиями в таком ключе — это контртренд, который не приведет ни к какому решению, а наоборот. Потому что в этом случае нужно будет начать бороться со своими гражданами», —
сообщил Мариничев.

Как отметил интернет-омбудсмен, в России ограничить интернет уже невозможно и нельзя решать за людей, какие знания опасны, а какие нет, вкладывая разные смыслы в понятие «информационная безопасность».

Цитата:
«А представьте, что кто-то решает за вас, что это опасно. О чем это говорит? О том, что мы переходим фактически в зону догм и определений, а это неверно, это не приводит к технологическому развитию. Это консервирует и делает мышление отсталым», —
пояснил Мариничев.

Это заявление интернет-омбудсмена было сделано в ответ на высказывание советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко, высказавшего мнение, что единственной возможностью обеспечить информационную безопасность в России является ограничение интернета по примеру Китая.

Столь резкое заявление Германа Клименко было вызвано поведением иностранных IT-компаний, ведущих свою деятельность на территории РФ.

Цитата:
«Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов они не отвечает», —
сказал Клименко.

Напомним, что в конце декабря прошлого года Герман Клименко пояснил, что законопроект о регулировании рунета призван защитить критически важную IT-инфраструктуру.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПриватБанк: атака по российскому сценарию VESTAXXX Новости в банковской сфере и страховании 25 11.12.2016 15:06
Медведев призвал готовиться к «худшему сценарию» в экономике Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 5 14.01.2016 19:53
$20 млрд не помогли китайскому рынку Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.01.2016 14:55
Китайскому рынку не помочь. Индексы рухнули на 9% Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 1 28.07.2015 11:10
Россия присоединится к китайскому аналогу МВФ Resnitsi Новости в мире финансов и инвестиций 1 28.03.2015 12:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kral85
Базу данных со списком террористов можно приобрести за 10 биткойнов
От kral85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Нужен кридит 11 $
От juliya-spb в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар mysilver
90$ - новогодний фото-конкурс "Моя ЕЛКА 2009"
От mysilver в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватар vhyip
Sony объявила цену в России на свои первые часы c Android Wear
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Данил Пестрецов
Вопрос про BetFair(до in-play)
От Данил Пестрецов в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube