Ограничение интернета по китайскому сценарию станет катастрофой

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что предложения по ограничению интернета в России контрпродуктивны и невозможны. Об этом сообщает Интерфакс.
Цитата:
|
«Это катастрофа какая-то. Во-первых, я категорический противник таких шагов. Во-вторых, бороться с технологиями в таком ключе — это контртренд, который не приведет ни к какому решению, а наоборот. Потому что в этом случае нужно будет начать бороться со своими гражданами», —
сообщил Мариничев.
Как отметил интернет-омбудсмен, в России ограничить интернет уже невозможно и нельзя решать за людей, какие знания опасны, а какие нет, вкладывая разные смыслы в понятие «информационная безопасность».
Цитата:
|
«А представьте, что кто-то решает за вас, что это опасно. О чем это говорит? О том, что мы переходим фактически в зону догм и определений, а это неверно, это не приводит к технологическому развитию. Это консервирует и делает мышление отсталым», —
пояснил Мариничев.
Это заявление интернет-омбудсмена было сделано в ответ на высказывание советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко, высказавшего мнение, что единственной возможностью обеспечить информационную безопасность в России является ограничение интернета по примеру Китая.
Столь резкое заявление Германа Клименко было вызвано поведением иностранных IT-компаний, ведущих свою деятельность на территории РФ.
Цитата:
|
«Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов они не отвечает», —
сказал Клименко.
Напомним, что в конце декабря прошлого года Герман Клименко пояснил, что законопроект о регулировании рунета призван защитить критически важную IT-инфраструктуру.