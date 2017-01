alienwolf Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 28.10.2011 Сообщений: 6,667 Благодарностей: 3,944 КП: 0.047

WEROI LIMITED - weroi.me Данная ТЕМА открыта для ознакомления и не является призывом к инвестированию.

Старт: 26.01.2017

WEROI LIMITED



О проекте:

Цитата: WEROI LIMITED является частной онлайн инвестиционной компании, которая была официально зарегистрирована в Великобритании. Мы являемся группой квалифицированных финансовых специалистов, имеющих высокий уровень знаний и многолетняя практика в области инвестирования. Мы работаем как частный фонд уже несколько лет.



Теперь мы открыли наш онлайн проект, предлагая нашей деятельности во всем мире. Мы реинвестировать средства, которые мы получаем от наших инвесторов. Средства инвестируются в ценные бумаги высокие темпы роста на всех основных фондовых рынках мира. Мы также активно торговать на рынке Forex. Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить нашим инвесторам прекрасную возможность для их средств путем инвестирования как разумно, как это возможно в различных областях, чтобы получить высокие ставки в свою очередь.



WEROI LIMITED является безопасный инвестиционный проект, предназначенный специально для людей хотят получить надежный * выгодный источник реального чистого дохода. WEROI LIMITED ограниченные предоставляет инвестиционные возможности для индивидуальных и институциональных инвесторов. С WEROI LIMITED, вы будете делать большие прибыли, потому что у нас есть победа сочетание профессионального инвестиционного опыта и наши торговые технологии, не говоря уже о скорости, гибкости и строго дисциплинированный инвестиционный подход.



На земле океан является одним из основных традиционных отделов мирового океана, который охватывает почти 71% ее поверхности. Это удивительные сокровища под морем.



Стать нашим клиентом и насладиться одним из лучших инвестиционных возможностей вокруг Интернета!. Планы:

Цитата: BEST Hourlyl Plan - 200% After 1 hour . (only available for 30 investor. Available : 19 Unit. Sold : 11 Unit) (Hurry !!....Limited time only !!)

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $1000.00 - $200.00 120.00

Plan 2 $2001.00 - $3000.00 155.00

Plan 3 $3001.00 - $5000.00 200.00

Calculate your profit >>





BEST After Plan - 300% After 1 day + principal + 100% bonus. (only available for 10 investor. Available : 6 Unit. Sold : 4 Unit) (Hurry !!....Limited time only !!)

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $800.00 - $1000.00 300.00

Plan 2 $1001.00 - $2000.00 500.00

Plan 3 $2001.00 - $3000.00 800.00



10% hourly for 36 hours (Instantly Withdraw)

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $1000.00 2.95

Plan 2 $1001.00 - $2000.00 4.00

Plan 3 $2001.00 - $3000.00 6.00

Plan 4 $3001.00 and more 10.00



7% hourly for 24 hours (Instantly Withdraw)

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $1000.00 4.25

Plan 2 $1001.00 - $2000.00 5.00

Plan 3 $2001.00 - $3000.00 7.00



2000% after 2 days(Instant Withdrawal)

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $850.00 - $1500.00 500.00

Plan 2 $1501.00 - $2500.00 1000.00

Plan 3 $2501.00 - $3500.00 2000.00



3000% after 3 days(Instant Withdrawal)

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $700.00 - $1000.00 1500.00

Plan 2 $1001.00 - $2000.00 3000.00

Plan 3 $2001.00 - $3000.00 4000.00



20000% after 7 days(Instant Withdrawal)

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $600.00 - $1000.00 5000.00

Plan 2 $1001.00 - $2000.00 15000.00

Plan 3 $2001.00 - $4000.00 20000.00 Техника:

Цитата: Registrar URL: www.namecheap.com

Dates Created on 2016-11-24 - Expires on 2017-11-24 - Updated on 2017-01-23

IP Address 93.115.38.187 is hosted on a dedicated server Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Минимальная сумма депозита: 5$

Выплаты: Инстант

Реферальная программа: до 10% (Level 2: 0.50% Level 3: 0.30% )



Верифицированный PM аккаунт

SSL сертификат от Comodo Green EV

Цитата: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA

Цитата: weroi.me - Licensed Вклад:

Цитата: The amount of 20 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U3502955->U12626364. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to WEROI LIMITED User alienwolf.. Date: 09:16 27.01.17. Batch: 161768574.

Ознакомиться с проектом 26.01.2017PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvCash5$Инстантдо 10% (Level 2: 0.50% Level 3: 0.30% )

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Фасты/почасы: >2< >3< >4< >new!< >Lottery< __________________Фасты/почасы: >1<