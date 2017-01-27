Никаких стратегий и методик - только знания!

Если смотреть на текущую статистику ставок на спорт, то становится понятно, что поводов для оптимизма почти нет. Многие люди приходят в ставки на спорт с желанием выиграть быстро и много, некоторые берут кредиты, другие и вовсе становятся зависимыми. Но почему? Потому практически все, кто приходит в ставки совершают одни и те же ошибки: хотят "поднять" сразу и много, другие превращают ставки для себя в какую-то лотерею, еще один круг людей - это те, кто ищет стратегии, кто ищет все готовое - они не хотят двигаться вперед. В этом и есть главная проблема. Люди не хотят совершенствоваться, они так и сидят, веря во всякие договорные матчи, платные подписки. А что если научиться мыслить самостоятельно?
Мой курс "Из новичка - в профессионалы" - это отличное сочетание теории и многолетнего опыта, практических знаний и даже домашнего задания! Я не буду делать за Вас ставки, продавать Вам прогнозы, зарабатывать за Вас деньги! Но я могу научить Вас, как это сделать! Прохождение курса:
Курс будет проходить в виде марафона. Ориентировочное время прохождение 1-2 месяца. Будем обучаться в закрытой группе ВКонтакте, набор в группу ограничен. Всего 5 человек, чтобы я мог хорошо поработать с каждым. По мимо основных уроков мы будем устраивать мозговые штурмы, в ходе которых будем находить интересные решения а также изучать специальные статьи-заметки, которые я буду после каждого второго урока выкладывать.
Что после прохождения курса?
Мы получаем мясные, практические и полезные знания. Я вас научу правильно мыслить, правильно относиться к ставкам, к своему банку, к деньгам, правильно анализировать матчи, и т.д. После того, как обучение закончится мы будем продолжать с Вами общаться. Кроме того, в курсе присутствуют домашние задания, которые нужно будет выполнять, чтобы совершенствоваться, быть успешным и обыгрывать букмекера!
Все в Ваших руках, с остальным - я помогу!
Кому не стоит записываться на курс:
- Тем, кто думает и уверен, что "мы и так все знаем - зачем нам учиться?";
- Тем, кто ищет магические стратегии, схемы, методики, и т.д. Такие люди не хотят совершенствоваться, для них должно быть все просто;
- Тем, кто не хочет получать новые знания и ищет готовые ставки - идите в бесплатные группы ВКонтакте.
Перечень занятий:
1. Занятие вводное. В основном посвященное критическим ошибкам новичков.
2. Занятие про игровой банк(размер, стратегия управления рассказываю про свою стратегию и т.д.). 2 части
3. Выбор конторы: как правильно выбрать, на что обращать внимание при выборе, от каких контор лучше отказаться.
4. Что такое коэффициенты и как сними правильно работать.
5. Правильный анализ матча. Занятие состоит из 4-х частей, в нем подробно рассматриваются детали, на которые стоит обращать внимания и много полезного и практического.
Будут и другие занятия, посвященные не менее важным темам! Перечислять их все не вижу смысла. Также от меня будут специальные бонусы лично для Вас!
Важно помнить, что количество курсантов ограниченно! Всего будет набрано 5 человек.
Обучение начинается 10 февраля! Успейте записаться.
Цена курса:
На данный момент цена курса составляет 5200. Казалось бы, цена велика! Да и я осознанно на это пошел. Я не гонюсь за количеством аудитории, я хочу работать с людьми, которым это нужно, которые будут понимать меня. Только что-то оплатив мы осознаем ценность этому, и эти вещи для нас не будут пустым местом. Тем более - знания.
Подробнее о том, как записаться на курс:
Связь со мной исключительно через личные сообщения на форуме, чтобы Вы не стали жертвами мошенников! По поводу оплаты курса Вы также сможете узнать у меня в личных сообщениях.
FAQ: Вопрос: Через сколько я стану профессионалом? Ответ: Все исключительно индивидуально. Некоторые схватывают все быстро и уже через год становится успешным игроком, а кому-то нужно больше времени.
Вопрос: Год? Это много! Почему нельзя быстрее стать успешнее? Ответ: Опять же, цифры примерные. Кому-то нужно пол года, кому-то год, кому-то полтора-два. Согласитесь, при упорном труде мы через пол года или год будем иметь знания, которые помогут нам обыгрывать букмекеров. В отличии от тех, кто год сидел дома и ничего не делал!
Вопрос: Можно ли получить курс целиком? Ответ: Нет, целиком получить курс нельзя. Через каждые 2-3 дня я буду выкладывать в закрытой группе(или на почту Вам) новые занятия. Промежуток между занятиями будет оговариваться лично с каждым, чтобы все могли комфортно заниматься.