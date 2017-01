BigBoi Профессионал

«Дочка» Alibaba купила американский сервис денежных переводов MoneyGram за $880 млн



Финансовое подразделение Alibaba Group Джека Ма — Ant Financial — договорилось о приобретении американской MoneyGram International Inc, которая занимается денежными переводами. Сумма сделки составила $880 млн, передаёт Bloomberg.



Ant Financial заплатит за каждую акцию MoneyGram $13,25 наличными. На закрытии торгов 25 января акции американской компании торговались по цене $11,88 за штуку. Таким образом, надбавка к стоимости бумаг составила примерно 11,5%.



После сделки MoneyGram продолжит работать под своим брендом и сохранит штаб-квартиру в Далласе. Сеть компании насчитывает более 350 тысяч отделений в 200 странах мира, в том числе в России. В системе MoneyGram зарегистрировано 2,4 млрд счетов.



Приобретение MoneyGram станет второй крупной сделкой для Ant Financial после решения выйти за пределы китайского рынка, указывает Bloomberg. В 2016 году Ant Financial приобрёл разработчика мобильного ПО для сканирования сетчатки глаза EyeVerify Inc из Канзас-Сити.



Ant Financial предоставляет услуги по управлению активами, страхованию и кредитованию. Услугами компании пользуются более 450 млн жителей Китая. Оценка Ant Financial составляет $75 млрд.



источник - vc.ru

