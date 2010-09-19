Блокчейн-стартап выходцев из Украины и Латвии BitFury привлек $30 млн инвестиций

Финтех-холдинг из Гонконга Credit China Fintech вложил 30 миллионов долларов в изготовителя майнинг-оборудования стартап BitFury под эгидой формирования общей компании по реализации майнеров в КНР. О данном событии сообщило новостное агентство CNBC.
В рамках данной сделки, предусматривающей организацию общего предприятия, финтех-холдинг приобрел акции BitFury на сумму в 30 миллионов долларов. Данная фирма станет реализовывать майнинг-оборудование, созданное стартапом BitFury. Стоит отметить, что этот проект будет самым крупным предприятием компании BitFury на китайском рынке.
Руководитель финтех-холдинга Панг Юв Киат рассказал журналистам, что они уже длительное время проводят исследования блокчейна и различных пиринговых систем. ”Мы уже имеем полностью работоспособный прототип платежной системы, которая эффективно использует технологии блокчейна“, – отметил он.
В середине 2015 года стартап BitFury получил финансирование от венчурной компании iTech Capital. Согласно информации Crunchbase, проект BitFury в общей сложности получил 90 миллионов долларов инвестиций. В числе его инвесторов присутствует множество известных венчурных фондов.
Стартап BitFury изготавливает майнинг-оборудование, позволяющее добывать биткоины и остальные криптовалюты. Кроме того, он обеспечивает различные блокчейн-системы высокопроизводительными мощностями с помощью собственных дата-центров.
Стартап был учрежден в 2011 году латвийцем Валерием Вавиловым и украинцем Валерием Небесным. В настоящее время BitFury является одной из самых крупных инфраструктурных и процессинговых фирм на криптовалютном рынке. Представительства данной компании расположены в Нидерландах, Гонконге, Англии, Соединенных Штатах, а серверы находятся в Исландии и Грузии.
По материалам rb.ru
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