Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Инвестирование: что удобнее - самостоятельная торговля или доверительное управление?

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Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 12:02
#1
Интересующийся
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: г. Пролетарск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 06.01.2017
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Инвестирование: что удобнее - самостоятельная торговля или доверительное управление?
Обращение к участникам(-цам) форума: высказывать мнение и/или делиться опытом.
__________________
Возможность инвестирования от 5$
vitaly nikonyuk на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:06
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Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Доверительное управление - Алгоритмическая торговля supertrader Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 0 13.11.2014 10:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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