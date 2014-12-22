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Доля валютных депозитов граждан снизилась до трехлетнего минимума

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Доля валютных депозитов граждан снизилась до трехлетнего минимума
Доля валютных депозитов граждан снизилась до трехлетнего минимума
Политика Центробанка по дедолларизации банковских балансов принесла первые ощутимые результаты. По итогам прошлого года доля частных вкладов в иностранной валюте снизилась до трехлетнего минимума. Эксперты опасаются перетекания валюты «под матрасы» из-за низких ставок по валютным депозитам.

Мощный виток дедолларизации отмечался в конце прошлого года. За декабрь доля депозитов в иностранной валюте опустилась сразу на 2 процентных пункта. В итоге сейчас этот показатель находится на минимуме в 23,7%. До этого самый низкий уровень наблюдался в докризисном 2014-м — 17,4%.

Самая очевидная причина выхода физлиц из доллара — укрепление рубля. Опасаясь за сохранность средств, люди продавали валюту и клали рубли в банки под значительно более высокие ставки. Впрочем, такая разница в ставках (8,3% по рублевым и 1–2% по валютным) вынуждает граждан часто изымать валюту и хранить ее дома, отмечает риск-менеджер Киви Банка Рамиль Шарапов.

Другая причина изъятия валютных вкладов — использование иностранной валюты для путешествий и покупок, уверен эксперт.

— Сейчас валюта используется как средство потребления, в том числе для заграничных поездок, — пояснил Рамиль Шарапов. — Это также является риском для перетока валюты из кредитных организаций «под матрасы».

Поведение людей при выборе валюты вклада сильно зависит от уровня их доходов. По данным ВТБ24, клиенты массового сегмента действительно нарастили долю рублевых депозитов. В то же время состоятельные клиенты (сегмент private banking) не были столь благодушно настроены к рублевым вкладам. Доля валюты в депозитах богатых граждан по итогам 2016-го оказалась на уровне 63%, этот показатель не сильно меняется последние два года. По мнению главы ВТБ24 Михаила Задорнова, состоятельные клиенты не верят в сохранение тенденции на укрепление рубля.

Всплеск интереса к рублю в декабре во многом был вызван массовым открытием новогодних вкладов, которые традиционно предлагают многие банки. Доходность по таким вкладам обычно несколько выше базовой линейки депозитных продуктов. Доверие людей к рублю за прошедший год несколько выросло, что также подстегнуло спрос.

— Снижение удельного веса валютных вкладов связано с укреплением курса рубля и, соответственно, снижением рублевого эквивалента сумм депозитов, но не с перетоком вкладов из долларов и евро в рубли, — отметил председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев.

При этом банкир не заметил снижения интереса к валюте.

— Мы не видим массового отказа клиентов от валютных вкладов. Напротив, рост остатков по вкладам в валютном исчислении продолжается. Если сравнивать суммарный объем вкладов населения на 1 января 2016 года и на 1 января 2017 года в долларовом эквиваленте, то можно увидеть, что доля валютных вкладов в структуре привлеченных средств населения выросла, — рассказал он.

Снижение доли валютных вкладов соответствует политике Центробанка по дедолларизации экономики. Механизмы любого национального банка максимально эффективны лишь при низкой доле иностранных валют в экономике, что объясняет заинтересованность ЦБ в снижении роли доллара. О том, что Центробанк намерен снижать долларизацию балансов кредитных организаций, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале февраля минувшего года. Тогда же она подчеркнула, что процесс будет идти медленно.

Впрочем, речь шла не только о вкладах населения. Регулятор был обеспокоен и высокой долей депозитов юридических лиц в валюте. К началу этого года показатель составил 40,5%, снизившись за 12 месяцев на 8,3 п.п. Это также минимум за последние годы. При этом общий объем размещенных в банках средств физлиц только за декабрь 2016 года вырос на 2,2%, а без учета валютной переоценки — на 3,9% и составил порядка 24,2 трлн рублей.

Источник - ИЗВЕСТИЯ
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