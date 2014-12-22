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Глава Банка Англии: финтех-сектор несет серьезные «системные риски» для банков
Глава Банка Англии: финтех-сектор несет серьезные «системные риски» для банков
Быстроразвивающийся финтех-сектор несет серьезные «системные риски» для банков и экономики государства в целом, и эта проблема должна быть решена банковскими регуляторами по всему миру. Об этом заявил глава Банка Англии Марк Карни, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Карни считает, что финансовые инновации могут снизить затраты и повысить эффективность работы. Но это также может представлять угрозу для стабильности банковского финансирования, кредитного качества и даже экономики. По его словам, власти должны серьезно сосредоточиться на регуляторных требованиях и обеспечить «более дисциплинированное управление операционными и киберрисками».
«Задача политиков заключается в том, чтобы гарантировать, что финтех развивается таким образом, чтобы обеспечить максимальные возможности и свести к минимуму риски для общества», — сказал Карни.
Потенциальные риски от зарождающегося финтех-сектора не ограничиваются финансовой стабильностью, считает Карни. Они имеют отношение также к таким вопросам, как отмывание денег, финансирование терроризма и защита данных.
Аналогичную позицию высказал глава Бундесбанка Йенс Вайдман. Он отметил, что финтех может поставить под угрозу финансовую стабильность. Власти должны иметь доступ к надежным данным, чтобы оценить возможные риски, считает Вайдман.
Источник - banks.eu