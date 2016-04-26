Стартап Nuna c платформой данных о состоянии здоровья собрал свыше $90 млн

Nuna превысил сумму сбора финансирования в свой стартап за отметку 90 миллионов долларов.
Стартап из Сан-Франциско (Калифорния) - разработчик национальной платформы данных для Medicaid, официально закрыл раунд финансирования на многомиллионном уровне.
Раунд финансирования помогли завершить Kleiner Perkins Caufield & Byers
и Джон Дорр.
Компания будет использовать средства, полученные от финансирования, для расширения своей команды и операций, с целью поставить свою платформу данных о состоянии здоровья
на широкий поток использования для увеличения количества пользователей.
Основанна в 2010 году Джини Кимом, в прошлом менеджером по продукции с Google Health и ключевого члена команды по спасению на сайте Healthcare.gov, и Дэвида Чена, в прошлом старшего научного сотрудника данных Netflix и выпускника биомедицинской информатики программы обучения в Стэнфорде.
Nuna представляет собой платформу, использующую облачные системы, которая собирает и анализирует информацию в области здравоохранения, затем доставляет всю важную информацию учреждениям, а также сможет ответить на вопросы, связанные со стоимостью, качеством, а также доступом к услугам здравоохранения.
Переведено специально для MMGP.ru