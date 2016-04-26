Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,449 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Nuna c платформой данных о состоянии здоровья собрал свыше $90 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:27
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 2,067
Благодарностей: 290
Записей в FX-блоге: 1163
Подписок: 6
КП: 0.128
Стартап Nuna c платформой данных о состоянии здоровья собрал свыше $90 млн



Nuna превысил сумму сбора финансирования в свой стартап за отметку 90 миллионов долларов.
Стартап из Сан-Франциско (Калифорния) - разработчик национальной платформы данных для Medicaid, официально закрыл раунд финансирования на многомиллионном уровне.

Раунд финансирования помогли завершить Kleiner Perkins Caufield & Byers и Джон Дорр.

Компания будет использовать средства, полученные от финансирования, для расширения своей команды и операций, с целью поставить свою платформу данных о состоянии здоровья на широкий поток использования для увеличения количества пользователей.

Основанна в 2010 году Джини Кимом, в прошлом менеджером по продукции с Google Health и ключевого члена команды по спасению на сайте Healthcare.gov, и Дэвида Чена, в прошлом старшего научного сотрудника данных Netflix и выпускника биомедицинской информатики программы обучения в Стэнфорде.

Nuna представляет собой платформу, использующую облачные системы, которая собирает и анализирует информацию в области здравоохранения, затем доставляет всю важную информацию учреждениям, а также сможет ответить на вопросы, связанные со стоимостью, качеством, а также доступом к услугам здравоохранения.

Переведено специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

сдается подпись,баннер в подписи, а также реклама форекс-тематики раз в месяц по всему форекс-разделу. Предложение действительно 9 дней.
sunmistik вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Super Mario Run собрал более $5 млн за сутки tigr Новости в мире финансов и инвестиций 32 18.01.2017 03:42
Украинский стартап Petcube собрал на Kickstarter $200 000 CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 13 01.12.2016 15:14
Стартап Saildrone собрал 14 млн долларов частных инвестиций Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.09.2016 22:29
Стартап Plugfones собрал инвестиций на сумму $300 000 VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.05.2016 23:52
Стартап Pictar для Iphone собрал почти $150 000 VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.04.2016 20:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Scrydg
Троян «Odlanor» крадет данные игроков PokerStars и Full Tilt
От Scrydg в разделе «Покер»
Аватар Naale
RcbCharm - rcbcharm.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SDinvest
www.g-dragon.in - 100% страховка
От SDinvest в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Alex356
МВФ заявил о восстановлении экономики Украины
От Alex356 в разделе «Политика и экономика»
Аватар nightangel
dolarats - dolarats.com
От nightangel в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
StarHours - starhours.biz
От all-hyips в разделе «Список интернет мошенников»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube