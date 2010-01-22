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Cервис по нагреву постели для одиноких мужчин

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Старый Сегодня, 08:05
#1
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Инвестирую в: Форекс
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награды Волшебный горшочек 
Cервис по нагреву постели для одиноких мужчин


За 5000 рублей москвичка готова выехать и обогреть своим телом кровать заказчика.

"Три дня, в точности соблюдая условия, мы ложились в нагретую постель", — вспоминал в мемуарах Сергей Есенин о молоденькой поэтессе, которая за скромное жалованье машинистки нагревала его ложе холодными зимними вечерами. На 15 минут "грелка" раздевалась и ложилась под одеяло, согревая телом постель поэта.

У 21-летней ученицы скандально известного тренера личностного роста Юлии Печерской цены на ту же услугу скромными назвать сложно. Москвичка Виктория Ивачёва будет продавать обогрев чужих кроватей собственным телом за плату в почти 5 тысяч рублей за один нагрев. Абонемент обойдётся дешевле — 20 дней подряд в разгар зимних морозов девушка готова нагревать опочивальню любого одинокого холостяка за 79 тысяч. Все цены указаны в прейскуранте сайта Ивачёвой. Как выяснил Лайф, девушка — одна из последовательниц известного коуча Юлии Печерской.

Примечательно, что, согласно пояснениям на сайте, услугой смогут воспользоваться исключительно "бизнесмены, писатели, художники и поэты". Алгоритм работы прост: заказчик оставляет заявку, после чего Виктория лично перезванивает и договаривается о встрече. Далее, по условиям услуги, юная "альфа-самка" за час до сна заказчика нагревает его постель и покидает квартиру. К слову, на сайте у девушки также указано, что интимные услуги категорически запрещены.

В разговоре с Лайфом Виктория Ивачёва рассказала о своём нестандартном бизнесе.

— Я вдохновилась историей Есенина. Мужчин выбрала определённых, потому что они всегда витают где-то в своём творческом мире и им некогда общаться с девушками, а я во время обогрева могу ещё и поболтать с ними. В постель я буду ложиться в ночной рубашке, которую буду постоянно менять. Такие же требования от постели — я буду проверять её на чистоту. Цены я рассчитывала, исходя из затрат, меня же будет сопровождать охранник, плюс затраты на трансфер.

источник
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Ratatara на форуме  
Старый Сегодня, 08:35
#2
ATT
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 2,059
Благодарностей: 502
КП: 0.257
Re: Cервис по нагреву постели для одиноких мужчин
Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
Цены я рассчитывала, исходя из затрат, меня же будет сопровождать охранник, плюс затраты на трансфер.
Зачем самой тогда? Пусть охранник и ложится
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