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Гримасы бюджетного финансирования.

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#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 13,200
Благодарностей: 17,152
КП: 0.274

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Гримасы бюджетного финансирования.
Дмитрий Медведев заявил на заседании Правительства, что надо сделать всё возможное, чтобы темпы развития агропромышленного комплекса не снижались. АПК производит более 15% национального дохода России.
На его развитие предложено выделить 74 млрд. рублей, в том числе на приобретение техники и оборудования, 11,5 млрд. рублей и на мелиорацию земель - 5,5 млрд. рублей. Медведев подчеркнул, что это очень большие деньги.
В то же время на содержание Госдумы будет потрачено всего-то 10,9 млрд. рублей. Это естественно, ведь на содержании 447 народных избранников нельзя экономить.
Специально для MMGP,ru
__________________
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