Гримасы бюджетного финансирования.

Дмитрий Медведев заявил на заседании Правительства
, что надо сделать всё возможное, чтобы темпы развития агропромышленного комплекса не снижались. АПК производит более 15% национального дохода России.
На его развитие предложено выделить 74 млрд. рублей, в том числе на приобретение техники и оборудования, 11,5 млрд. рублей и на мелиорацию земель - 5,5 млрд. рублей. Медведев подчеркнул, что это очень большие деньги.
В то же время на содержание Госдумы
будет потрачено всего-то 10,9 млрд. рублей. Это естественно, ведь на содержании 447 народных избранников нельзя экономить.
Специально для MMGP,ru