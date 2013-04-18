SwaNn Любитель



Пол: Женский Регистрация: 23.01.2015 Сообщений: 278 Благодарностей: 93 Записей в FX-блоге: 6 Подписок: 1 КП: 0.175

Новички на валютном рынке форекс



Но я хотела бы поговорить об общих ошибках, каждого из нас, уже пройденных и, возможно, предостеречь от ещё не пройденных.



Итак, какие же ошибки могут делать новички?



1. Изначально неверно выбрать брокера

2. Начать торговать на одолженные деньги

3. Нарушать финансовую дисциплину

4. Увлекаться стоплоссами

5. Увлекаться замками

6. Не дожидаться тейка и входить раньше в рынок обратной сделкой

7. Игнорировать индикаторы

8. Доверять чужим прогнозам

9. Торговать без собственной ТС

10. Слишком много времени проводить на форумах



Какие ошибки делала я, будучи новичком?



1. Изначально неверно выбрать брокера. Во времена начала моей трейдерской жизни брокеров, с возможностью открыть счёт с небольшим депозитом, было не много, поэтому «на куда хватило денег», там и открылась, предварительно протестировав платформу. Как моего брокера звали, я, наверное, уже и не вспомню.

Особых претензий у меня не было. Платформа работала и мне этого хватало. Было большим неудобством все денежные операции проводить только через менеджера, но тогда выбирать было не из чего.



Но последующие события повергли в шок. Брокер расформировался. Затем отголоски компании начали атаковать звонками (база данных-то осталось) с разными предложениями. Но доверия у меня, как у клиента, к этому подмножеству уже не было, да и выбор к тому времени уже какой-то появился.



Оглядываясь на прошлое с позиции сегодняшнего дня, я даже и не знаю, сделала я ошибку в выборе брокера, или ошибки нет, равно, как и выбора не было.





2. Начать торговать на одолженные деньги. У меня и в мыслях не возникало торговать на одолженные средства, в надежде «заработать и отдать». Так, что здесь я ошибки не допустила.



А сейчас столько возможностей заполучить стартовый капитал… И призовые за участие в конкурсах на демках, и приветственный бонус, и даже плюшечки просто за участие в конкурсе.





3. Нарушать финансовую дисциплину. Нуууууу…. Это «конёк», почти всех трейдеров, и не только начинающих. Грешна. Нарушала. Но зато, потом было так увлекательно «подниматься с колен»



Даже не знаю, что меня больше радовало: заработок или «отличный результат» после падения . Я не боялась просадок, потому, что знала: «отобьюсь» достаточно быстро.



Но вот когда нужно было заработать, именно заработать, то здесь я превращалась в такого маленького человечка, пришпиленного графиком к рабочему месту. Чем больше я цеплялась за деньги, тем дальше они от меня убегали, и мне казалось, что навсегда, безвозвратно.



Одно дело играться, другое – работать! Разницу чувствуете?



В таком состоянии напряжения превращаешься в «неадеквашку» со всеми вытекающими…





4. Увлекаться стоплоссами. Хотите - верьте, хотите – нет, но вот никогда не торговала со стопами. Ни разу на реалке не выставила. Только один или два раза на деме, во имя эксперимента.



Не видела в них пользы ни раньше, не вижу и сейчас.



Поэтому, упрекнуть меня в увлечении стоплоссами не получится.





5. Увлечение замками. Здесь однозначно ответить сложно. Я уже и не очень помню, как было изначально. Помню только, что именно с помощью замков и встречных сделок я «вытаскивала» счета из просадок.





6. Не дождавшиь тейка закрыться, и войти раньше в рынок по противоположной сделке . Изначально такого не делала. Но со временем стала за собой замечать такое.





7. Игнорировать индикаторы. Боже упаси!!! Я работаю с идикаторами Фибо. Им доверяю больше, чем себе. Нет. Не игнорировала.





8. Доверять чужим прогнозам. Было дело. Доверилась. Результат не порадовал. Но это был один раз. Надо же было попробовать.



Я как-то сразу полюбила Фибоначчи, и мне очень нравилось работать по индикаторам. Там своя красота….



Вот посмотрите:







и ещё:







Ну разве не прелесть?



Другое дело оправдается ли прогноз на перспективу или нет….



Но красивАаааааааа….





9. Торговать без собственной ТС. У меня были в «руках» индикаторы Фибо. Я ежедневно их расчерчивала, анализировала и выставляла отложенные ордера, в соответствии со своими прогнозами. Никаких коварных планов не замышляла. Довольствовалась тем, что есть.





10. Слишком много времени проводить на форумах. Никогда!!!! Спустя какое-то время зашла на форум, было интересно узнать, что же это такое. Попыталась пообщаться. Всё общение воспринимала серьёзно. Это сейчас я понимаю, что там «засланцы проплаченные» троллили… А тогда для меня это было большой психологической травмой.



Я очень много времени отдавала анализу рынка. И это помимо того, что ещё и основная работа была. Часто мне на сон выпадали 5-6 часов на трое суток. Какие там форумы? Аналитическая работа занимала очень много времени.



Вот так трейдерскую жизнь начинала я.



А каких ошибок удалось избежать вам, или напротив, какие были ошибки у вас? У каждого из нас свой путь на валютный рынок форекс.Но я хотела бы поговорить об общих ошибках, каждого из нас, уже пройденных и, возможно, предостеречь от ещё не пройденных.1. Изначально неверно выбрать брокера2. Начать торговать на одолженные деньги3. Нарушать финансовую дисциплину4. Увлекаться стоплоссами5. Увлекаться замками6. Не дожидаться тейка и входить раньше в рынок обратной сделкой7. Игнорировать индикаторы8. Доверять чужим прогнозам9. Торговать без собственной ТС10. Слишком много времени проводить на форумахВо времена начала моей трейдерской жизни брокеров, с возможностью открыть счёт с небольшим депозитом, было не много, поэтому «на куда хватило денег», там и открылась, предварительно протестировав платформу. Как моего брокера звали, я, наверное, уже и не вспомню.Особых претензий у меня не было. Платформа работала и мне этого хватало. Было большим неудобством все денежные операции проводить только через менеджера, но тогда выбирать было не из чего.Но последующие события повергли в шок. Брокер расформировался. Затем отголоски компании начали атаковать звонками (база данных-то осталось) с разными предложениями. Но доверия у меня, как у клиента, к этому подмножеству уже не было, да и выбор к тому времени уже какой-то появился.Оглядываясь на прошлое с позиции сегодняшнего дня, я даже и не знаю, сделала я ошибку в выборе брокера, или ошибки нет, равно, как и выбора не было.У меня и в мыслях не возникало торговать на одолженные средства, в надежде «заработать и отдать». Так, что здесь я ошибки не допустила.А сейчас столько возможностей заполучить стартовый капитал… И призовые за участие в конкурсах на демках, и приветственный бонус, и даже плюшечки просто за участие в конкурсе.Нуууууу…. Это «конёк», почти всех трейдеров, и не только начинающих. Грешна. Нарушала. Но зато, потом было так увлекательно «подниматься с колен»Даже не знаю, что меня больше радовало: заработок или «отличный результат» после падения. Я не боялась просадок, потому, что знала: «отобьюсь» достаточно быстро.Но вот когда нужно было заработать, именно заработать, то здесь я превращалась в такого маленького человечка, пришпиленного графиком к рабочему месту. Чем больше я цеплялась за деньги, тем дальше они от меня убегали, и мне казалось, что навсегда, безвозвратно.Одно дело играться, другое – работать! Разницу чувствуете?В таком состоянии напряжения превращаешься в «неадеквашку» со всеми вытекающими…Хотите - верьте, хотите – нет, но вот никогда не торговала со стопами. Ни разу на реалке не выставила. Только один или два раза на деме, во имя эксперимента.Не видела в них пользы ни раньше, не вижу и сейчас.Поэтому, упрекнуть меня в увлечении стоплоссами не получится.Здесь однозначно ответить сложно. Я уже и не очень помню, как было изначально. Помню только, что именно с помощью замков и встречных сделок я «вытаскивала» счета из просадок.. Изначально такого не делала. Но со временем стала за собой замечать такое.Боже упаси!!! Я работаю с идикаторами Фибо. Им доверяю больше, чем себе. Нет. Не игнорировала.Было дело. Доверилась. Результат не порадовал. Но это был один раз. Надо же было попробовать.Я как-то сразу полюбила Фибоначчи, и мне очень нравилось работать по индикаторам. Там своя красота….Вот посмотрите:и ещё:Ну разве не прелесть?Другое дело оправдается ли прогноз на перспективу или нет….Но красивАаааааааа….У меня были в «руках» индикаторы Фибо. Я ежедневно их расчерчивала, анализировала и выставляла отложенные ордера, в соответствии со своими прогнозами. Никаких коварных планов не замышляла. Довольствовалась тем, что есть.Никогда!!!! Спустя какое-то время зашла на форум, было интересно узнать, что же это такое. Попыталась пообщаться. Всё общение воспринимала серьёзно. Это сейчас я понимаю, что там «засланцы проплаченные» троллили… А тогда для меня это было большой психологической травмой.Я очень много времени отдавала анализу рынка. И это помимо того, что ещё и основная работа была. Часто мне на сон выпадали 5-6 часов на трое суток. Какие там форумы? Аналитическая работа занимала очень много времени.Вот так трейдерскую жизнь начинала я.

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