Аналитический стартап на основе мобильных данных Dalia привлек $7 миллионов

Dalia, расположенный в Берлине, Германия, стартап, который использует мобильные технологии для сопоставления и анализа поведенческих данных, получил 7 миллионов долларов финансирования в Серии А. Раунд возглавила компания Balderton Capital при участии Wellington Partners и IBB-Bet.
Компания планирует использовать привлеченные средства для инвестирования в науку данных, исследования и машинное обучение для дальнейшего развития своих аналитических возможностей в режиме реального времени. Сейчас активно набираются в команду разработчики, ученые по данным, а также специалисты по маркетингу.
Основанная в 2013 году и возглавляемая Нико Джасперсом, компания Dalia сочетает науку по данным, аналитику в реальном времени и технологии определения принадлежности для того, чтобы получить данные о рынке и данные о предпочтениях людей, используя глобальную сеть пользователей смартфонов. Компанией разрабатывается глобальный обрабатывающий и информационный инструмент, который рассылает миллионы микро-опросов для сбора и анализа данных, поступающих в режиме реального времени, о потребительских настроениях, общественном мнении и рыночных тенденциях. С момента основания было получено более миллиарда ответов от людей из 96 различных стран на темы от отношения к какому-либо бренду до макроэкономических настроений.
Клиентами компании являются Nielsen, Ipsos and Kantar/WPP, ЮНИСЕФ, Стэнфордский Университет, Фонд Бертельсман и Европейский Совет по международным отношениям.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru