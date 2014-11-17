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Аналитический стартап на основе мобильных данных Dalia привлек $7 миллионов

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Старый Сегодня, 04:12
#1
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Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
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Аналитический стартап на основе мобильных данных Dalia привлек $7 миллионов


Dalia, расположенный в Берлине, Германия, стартап, который использует мобильные технологии для сопоставления и анализа поведенческих данных, получил 7 миллионов долларов финансирования в Серии А. Раунд возглавила компания Balderton Capital при участии Wellington Partners и IBB-Bet.

Компания планирует использовать привлеченные средства для инвестирования в науку данных, исследования и машинное обучение для дальнейшего развития своих аналитических возможностей в режиме реального времени. Сейчас активно набираются в команду разработчики, ученые по данным, а также специалисты по маркетингу.

Основанная в 2013 году и возглавляемая Нико Джасперсом, компания Dalia сочетает науку по данным, аналитику в реальном времени и технологии определения принадлежности для того, чтобы получить данные о рынке и данные о предпочтениях людей, используя глобальную сеть пользователей смартфонов. Компанией разрабатывается глобальный обрабатывающий и информационный инструмент, который рассылает миллионы микро-опросов для сбора и анализа данных, поступающих в режиме реального времени, о потребительских настроениях, общественном мнении и рыночных тенденциях. С момента основания было получено более миллиарда ответов от людей из 96 различных стран на темы от отношения к какому-либо бренду до макроэкономических настроений.

Клиентами компании являются Nielsen, Ipsos and Kantar/WPP, ЮНИСЕФ, Стэнфордский Университет, Фонд Бертельсман и Европейский Совет по международным отношениям.


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Перевод специально для MMGP.ru
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