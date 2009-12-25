Банки ВТБ отложили внедрение технологии блокчейн

Глава банка ВТБ24 Михаил Задорнов сообщил, что не планирует внедрение технологии в работу своих систем в ближайшее время. Это заявление было сделано во время пресс-конференции Задорнова.
«Пока нет. Мы этот вопрос изучаем. Но вы спрашиваете про ближайшее время. Пока нет», — ответил Михаил Задорнов на вопрос об использовании блокчейна банками группы ВТБ.
Напомним, что в конце октября прошлого года зампред правления ВТБ Ольга Дергунова сообщила о начале разработки проекта по унификации рынка реестров акционеров. Данный проект, созданный на основе блокчейна, даст регистраторам возможность хранить реестры акционеров друг друга.
Также банк ВТБ вошел в число учредителей Ассоциации «ФинТех», созданной Банком России для изучения и внедрения наиболее перспективных технологий, в том числе технологии блокчейн, удаленной идентификации, а также создания единого пространства для платежей физических и юридических лиц.
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