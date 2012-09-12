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iPhone будут производить в Индии
Отмечается, что это было сделано на фоне призывов президента США Дональда Трампа переводить производство в Америку.
Министр торговли Индии подтвердил, что встреча состоялась, однако отказался раскрыть детали переговоров. Представители Apple сообщили, что ценят конструктивный диалог с властями Индии.
О том, что компания планирует построить завод по выпуску iPhone в Индии, ранее сообщала The Times of India. Предполагалось, что завод будет построен совместно с компанией Wistron.
По материалам Forbes.ua
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