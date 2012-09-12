Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,439 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

iPhone будут производить в Индии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:01
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,691
Благодарностей: 6,174
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
iPhone будут производить в Индии
Отмечается, что это было сделано на фоне призывов президента США Дональда Трампа переводить производство в Америку.

Министр торговли Индии подтвердил, что встреча состоялась, однако отказался раскрыть детали переговоров. Представители Apple сообщили, что ценят конструктивный диалог с властями Индии.

О том, что компания планирует построить завод по выпуску iPhone в Индии, ранее сообщала The Times of India. Предполагалось, что завод будет построен совместно с компанией Wistron.

По материалам Forbes.ua
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сенсация! Чехлы для BMW и Audi будут производить на Украине! Александра 81 Новости в мире финансов и инвестиций 25 21.11.2016 18:13
Сборщик iPhone хочет производить собственные смартфоны Peekaboo Новости в мире финансов и инвестиций 17 11.10.2016 22:40
Дагестан и Япония будут вместе производить топливо нового поколения TenDemon Новости в мире финансов и инвестиций 2 06.01.2016 13:12
Продам Продам Iphone 4,4s,5,5s,6,6s,Ipad, iPhone 6s Plus, iPhone 6s (VIBER:+13025955550) John Ray Прочее 1 17.10.2015 08:57
Производитель iPhone инвестирует $5 млрд в строительство нового завода в Индии Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.08.2015 18:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Norax - norax.ru
От sabatag в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Globomen
Ohlala! Платные свидания добрались до Нью-Йорка
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Обнаружен скиммер (шиммер), копирующий чипованные карты
От Tigrenish в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Ratatara
Российские демографические показатели озадачили западных "партнёров"
От Ratatara в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Kingsbux.com - kingsbux
От danides в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vvvv
UniTraders LTD рефбек 100% Uni-Trade.net проект uni-trade
От vvvv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube