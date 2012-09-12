Instagram запускает функцию онлайн-трансляций (видео)

В ноябре прошлого года разработчики популярного сервиса для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram анонсировали функцию онлайн-трансляций Live Stories, являющуюся частью Instagram Stories.
С точки зрения функциональности Live Stories является аналогом Periscope от Twitter. В течение нескольких месяцев онлайн-трансляции были доступны пользователям из США, но уже до конца следующей недели Live Stories будут доступны по всему миру. Важно отметить, что для работы функции требуется версия
Для запуска онлайн-трансляции необходимо с главного экрана сделать свайп вправо для открытия “Историй”, а затем ещё один свайп вправо для начала вещания. Когда у кого-то запущена трансляция, то другие пользователи видят на иконке его профиля надпись “live”. Зрители могут в режиме реального времени оставлять комментарии и ставить лайки. После завершения трансляции запись будет автоматически удалена.
По материалам The Verge
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