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Объем рынка технологии блокчейна достигнет $7.7 миллиардов к 2024 году

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Объем рынка технологии блокчейна достигнет $7.7 миллиардов к 2024 году
Новый отчёт предсказывает, что объем рынка технологии блокчейна в мире $7.74 миллиардов к 2024 году, и основная доля роста рынка придётся на финансовые услуги.



Цитата:
«Технология блокчейна это одна из наиболее обещающих тенденций цифрового мира»
, о чём сообщает компания из Сан-Франциско Grand View Research, которая и выпустила этот отчёт.

В отчёте предсказывается продолжение роста на рынках США и Канады (40.9% рынка). На Китай и Индию в ближайшие восемь лет будет приходиться 37.6% рынка за счёт того, что растущий финкансовый сектор начинает принятие технологии блокчейна.

Цитата:
«Эта технология не только изменит способ, которым работает финансовый сектор, но также повлияет и на другие области, например, производство потребительских товаров, медиа, телекоммуникации»
, написано в отчёте.

Основные игроки на рынке блокчейна


В отчёте описывается большое количество успешных венчурнывх проектов, особенно отмечено из которых сотрудничество Microsoft и Deloitte с консорциумом R3.

«Многие игроки на финансовом рынке ищут инвестиционные возможности и некоторые из них уже вложили средства в разработку продуктов и услуг для индустрии», отмечается в отчёте. «Несмотря на то, что рынок борется с юридической неопределёностью и проблемами безопасности, в следующие несколько лет технология приобретёт большое значение при совершении финансовых транзакций, а также охватит другие направления и отрасли.»

Также там прозвучал намёк на другие крупные компании, которые являются активными рыночными игроками в индустрии блокчейна, среди которых есть IBM, Linux Foundation, Chain Inc., Circle Internet Financial, Ripple и многие другие.

Преобладание государственного сектора


В отчёте также указано, что государственный сектор будет доминировать на будущем рынке блокчейна по причине того, что «правительству и другим учреждениям также нужны открытые и эффективные транзакции. Например, Австралийская Фондовая Биржа объявила, что переводит обработку и проверку сделок на платформу блокчейна.» По мнению авторов, частные сети будут развиваться более осторожно, чем государственный сектор, однако тоже существенно помогут в ближайшие восемь лет развитию блокчейна.


В отчёте отмечается, что основные факторы, которые способствуют успеху рынка блокчейна это готовность продавцов, а также представителей банковского дела, финансовых услуг и страхования принимать криптовалюты.

В похожем отчёте, вышедшем примерно в то же самое время, Transparency Market Research сделано другое предсказание, что объем рынка технологии блокчейна превысит $20 миллиардов в 2024 году (для сравнения, он составлял $316 миллионов в 2015 году).В этом отчёте предсказывается совокупный темп роста на 58.7% к 2024 году.

Специалист по блокчейну Алекс Тапскотт, один из авторов книги «Блокчейн революция».

Цитата:
«Один из крупнейших Центральных Банков в мире уже тестирует цифровую валюту, и если тестирование пройдёт хорошо, всё уже готово к её широкому принятию»
, указано в отчёте.

Цитата:
«Добавим, что крупные банки начинают переводить большое количество транзакций на внебиржевом рынке на частные распределённые реестры для обработки сделок в реальном времени. Посмотрите на JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays и Santander, которые уже приняли эти изменения. Как большие, так и малые компании на любом рынке начинают осваивать технологию блокчейна, нанимая талантливых специалистов и запуская пробные программы.»
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