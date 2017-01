Анна Чернобай Профессионал

Объем рынка технологии блокчейна достигнет $7.7 миллиардов к 2024 году Новый отчёт предсказывает, что объем рынка технологии блокчейна в мире $7.74 миллиардов к 2024 году, и основная доля роста рынка придётся на финансовые услуги.





Цитата: «Технология блокчейна это одна из наиболее обещающих тенденций цифрового мира»



В отчёте предсказывается продолжение роста на рынках США и Канады (40.9% рынка). На Китай и Индию в ближайшие восемь лет будет приходиться 37.6% рынка за счёт того, что растущий финкансовый сектор начинает принятие технологии блокчейна.



Цитата: «Эта технология не только изменит способ, которым работает финансовый сектор, но также повлияет и на другие области, например, производство потребительских товаров, медиа, телекоммуникации»



Основные игроки на рынке блокчейна



В отчёте описывается большое количество успешных венчурнывх проектов, особенно отмечено из которых сотрудничество Microsoft и Deloitte с консорциумом R3.



«Многие игроки на финансовом рынке ищут инвестиционные возможности и некоторые из них уже вложили средства в разработку продуктов и услуг для индустрии», отмечается в отчёте. «Несмотря на то, что рынок борется с юридической неопределёностью и проблемами безопасности, в следующие несколько лет технология приобретёт большое значение при совершении финансовых транзакций, а также охватит другие направления и отрасли.»



Также там прозвучал намёк на другие крупные компании, которые являются активными рыночными игроками в индустрии блокчейна, среди которых есть IBM, Linux Foundation, Chain Inc., Circle Internet Financial, Ripple и многие другие.



Преобладание государственного сектора



В отчёте также указано, что государственный сектор будет доминировать на будущем рынке блокчейна по причине того, что «правительству и другим учреждениям также нужны открытые и эффективные транзакции. Например, Австралийская Фондовая Биржа объявила, что переводит обработку и проверку сделок на платформу блокчейна.» По мнению авторов, частные сети будут развиваться более осторожно, чем государственный сектор, однако тоже существенно помогут в ближайшие восемь лет развитию блокчейна.





В отчёте отмечается, что основные факторы, которые способствуют успеху рынка блокчейна это готовность продавцов, а также представителей банковского дела, финансовых услуг и страхования принимать криптовалюты.



В похожем отчёте, вышедшем примерно в то же самое время, Transparency Market Research сделано другое предсказание, что объем рынка технологии блокчейна превысит $20 миллиардов в 2024 году (для сравнения, он составлял $316 миллионов в 2015 году).В этом отчёте предсказывается совокупный темп роста на 58.7% к 2024 году.



Специалист по блокчейну Алекс Тапскотт, один из авторов книги «Блокчейн революция».



Цитата: «Один из крупнейших Центральных Банков в мире уже тестирует цифровую валюту, и если тестирование пройдёт хорошо, всё уже готово к её широкому принятию»



