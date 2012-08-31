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Технология блокчейн способна изменить жизнь миллионов людей

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Технология блокчейн способна изменить жизнь миллионов людей
Глава центробанка ЮАР Лесетья Кганьяго считает, что блокчейн способен вовлечь в мировую экономику миллионы людей. Об этом сообщает Coindesk.

Как заявил глава Южноафриканского резервного банка во время экономического форума в Давосе, внедрение технологии блокчейн даст возможность доступа к финансовым услугам миллионам людей. Также он подчеркнул, что возглавляемое им учреждение всегда открыто к инновациям.

Во время общения на полях форума в качестве практического примера использования блокчейна помимо финансовой отрасли Лесетья Кганьяго привел бюрократические процессы.

Цитата:
«Блокчейн способен автоматизировать множество бюрократических процессов и сделать предоставление государственных сервисов сверхэффективным», —
заявил он.

Отметим, что на протяжении 2016 года южноафриканские финансовые институты уделяли большое внимание изучению технологии блокчейн. Так, в июле месяце присоединившийся к блокчейн-консорциуму R3 банк Absa сообщил о начале работ над банковской платформой на основе этой технологии.

Немногим позже центральный депозитарий ЮАР Strate и Национальный расчетный депозитарий России (НРД) подписали соглашение о намерениях сотрудничества в области технологии распределенных реестров (DLT). Сотрудничество предусматривает укрепление партнерства в целях разработки решений на основе DLT, а также даст возможность подготовиться к изменениям, связанным с внедрением технологии, и разработать инновационные решения в интересах участников финансового рынка.

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