Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,435 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Merus Capital закрыл раунд финансирования на $85M

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:19
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 2,064
Благодарностей: 289
Записей в FX-блоге: 1163
Подписок: 6
КП: 0.128
Merus Capital закрыл раунд финансирования на $85M



Merus Capital из Калифорнии, венчурная компания закрыла свой третий фонд, на 85 миллионах долларов.

Coучредителями Шоном Демпси, Питером Сином и Салманом Уллой Merus Capital был основан в 2008 году. Компания представляет собой стартап, который инвестирует в предприятия корпоративного класса, создающие программное обеспечение для решения реальных задач и имеющих потенциал быть конкурентоспособным.

Инвестиции затрачиваются на основные области, связанные с виртуальной и дополненной реальностью, виртуализацией и т.д, а также на рекламу и аналитику данных областей инвестирования.

Портфель компании включает в себя такие компании, как AdRoll, AllClear ID, OUTWARD, Womply и Xcalar и т.д.



Переведено специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

сдается подпись,баннер в подписи, а также реклама форекс-тематики раз в месяц по всему форекс-разделу. Предложение действительно 9 дней.
Последний раз редактировалось sunmistik; Сегодня в 01:23.
sunmistik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап R3Сoms выпускающий ультранадежные системы связи закрыл раунд финансирования OPLOTT Горячие новости 0 23.01.2017 23:42
PivotNorth Capital закрыла третий раунд финансирования на 35 млн долларов sunmistik Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.01.2017 13:54
PillPack провел раунд финансирования на $40 млн. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 4 14.11.2016 21:40
JPMorgan ведет $30 млн раунд финансирования для Cloud9 bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 10.11.2016 19:55
Сайт электронной коммерции Mini Exchange из ОАЭ закрыл раунд финансирования с $3 млн TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.11.2016 15:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
forexsuperior - forexsuperior.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет Goldfishtrade:5047732 (InstaForex)
От igorzivt в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар cyxob
geniuscapital - geniuscapital.net
От cyxob в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
DGI - dailygoldinvestment.com
От umeghayu в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Альтернатива " Южному потоку"!
От Владислав Бабич в разделе «Политика и экономика»
Аватар Kirksan
Microsoft представила Skype для бизнеса
От Kirksan в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube