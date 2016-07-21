Merus Capital закрыл раунд финансирования на $85M

Merus Capital из Калифорнии, венчурная компания закрыла свой третий фонд, на 85 миллионах долларов.
Coучредителями Шоном Демпси, Питером Сином и Салманом Уллой Merus Capital
был основан в 2008 году. Компания представляет собой стартап, который инвестирует в предприятия корпоративного класса, создающие программное обеспечение для решения реальных задач и имеющих потенциал быть конкурентоспособным.
Инвестиции затрачиваются на основные области, связанные с виртуальной
и дополненной реальностью, виртуализацией
и т.д, а также на рекламу и аналитику данных областей инвестирования.
Портфель компании включает в себя такие компании, как AdRoll, AllClear ID, OUTWARD, Womply и Xcalar и т.д.
Переведено специально для MMGP.ru