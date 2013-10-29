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Глава Банка Англии: биткоин может изменить банкинг

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Глава Банка Англии: биткоин может изменить банкинг
Технология цифровых валют (DLT) может «изменить» банкинг.


Международная организация G-20 на этой неделе провела конференцию на тему финансов и дигитализации, где центральными темами стали блокчейн и цифровые валюты. Мероприятие прошло в Германии, в городе Висбаден.

Карни, выступивший также в роли председателя совета по финансовой стабильности, – группы центральных банков и министерств финансов, которые проводят свои собственные исследования блокчейна – затронул работу центрального банка Великобритании с технологией и более широкое внедрение ее в банковский сектор.

Банк Англии играет ведущую роль среди учреждений подобного рода в тестировании концепции цифровой валюты для банка. Другие центральные банки, в том числе банк Канады, Японии, России и ЕС, исследовали аналогичные инициативы.

По словам Карни, такой запуск будет нести выгоды – и затраты.

Он заявил участникам конференции:

«На некоторых уровнях такой запуск привлекателен, у людей будет прямой доступ к основным безрисковым активам. В крайнем случае, он кардинально изменит банкинг, в том числе за счет резкого увеличения риска ликвидности для традиционных банков».

В своем спиче Карни подчеркнул один случай использования – установка – была предметом внимания Банка Англии. Чуть менее года назад, Минуче Шафик, заместитель управляющего рынками и банкингом центрального банка, предположил, что технология должна быть общеизвестной, так как Банк Англии подумывает модернизировать свою систему расчетов.

По словам Карни, центральные банки могут почувствовать некоторые преимущества, полагаясь на технологию.

«Новые технологии, такие как цифровые валюты, в будущем могут предложить значительный выигрыш в точности, эффективности и безопасности процессов платежей, клиринга и расчетов, а также в лучшем соответствии нормативным правилам», заявил он участникам. «В процессе, десятки миллиардов долларов капитала могут быть сбережены, и устойчивость может быть значительно улучшена»

Перевод специально для форума MMGP.ru

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