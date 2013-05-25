Рефбек 100% - Modvise.com - Modvise

Привет, форумчане!
Предлагаю рефбек 5% с первого вклада и 2.5% на последующие
по проекту - Modvise.com
Обсуждение проекта здесь -
mmgp.ru/showthread.php?t=493041
Условия получения рефбека:
1. Регистрация по ссылке в моей подписи ( нижняя строчка ), на блоге.
На данный момент нельзя проверить пригласителя
+ присутствуют куки!
Просьба перед вкладом отписать
для проверки что вы попали в реферальную структуру
2. После вклада создайте заявку на блоге в Меню - Рефбек
3. Укажите логин в проекте, сумму вклада, номер кошелька Яндекс деньги. Если пополнение будете производить через банковскую карту, могу отправить рефбек с помощью обменника на любую платежную систему.
4. После получения рефбека отписываемся в этой теме.
Рефбек выплачиваю каждый день
Гарантирована любая возможная помощь на всем этапе сотрудничества!
Большого профита