Центральный Банк Китая тестирует цифровую валюту на основе Блокчейна

Центральный Банк Китая сообщил о тестировании цифровой валюты на основе блокчейна.
Согласно отчету Caixin, опубликованному вчера, Народный Банк Китая (НБК) 15 декабря завершил испытание, которое предназначалось для анализа транзакций и расчетов и как они осуществляются с помощью криптовалют.
Тест был проведен совместно с главными коммерческими банками страны, в том числе и с Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC), Банком Китая и WeBank.
В отчете сказано:
«Банк считает, что цифровая валюта не только сократит издержки обращения, но и увеличит прозрачность и сможет контролировать отмывание денег и уклонение от уплаты налогов».
В отчете также предположено, что пилотная версия криптовалюты может быть подключена к Бирже Коммерческих Бумаг Шанхая, формируя «национальную платформу для транзакций банка». В сотрудничестве НБК также создаст научно-исследовательский институт цифровых валют, которому на данный момент требуются эксперты в области крупных данных, криптографии и технологии блокчейна.
Отчеты следуют февральским заявлениям губернатора НБК Чжоу Сяочуаня, в которых он дал понять, что центральный банк рассматривает блокчейн как одну из технологий, которые могут помочь создать форму цифровой валюты.
Кроме того, действия совпадают с текущими расследованиями НБК крупных биткоин бирж Китая, этот процесс начался ранее этим месяцем и заставил стартапы ввести ряд изменений в политику торговли.
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Уникальность