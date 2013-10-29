Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,435 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Центральный Банк Китая тестирует цифровую валюту на основе Блокчейна

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:56
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,587
Благодарностей: 1,392
КП: 0.689
Центральный Банк Китая тестирует цифровую валюту на основе Блокчейна
Центральный Банк Китая сообщил о тестировании цифровой валюты на основе блокчейна.

Согласно отчету Caixin, опубликованному вчера, Народный Банк Китая (НБК) 15 декабря завершил испытание, которое предназначалось для анализа транзакций и расчетов и как они осуществляются с помощью криптовалют.

Тест был проведен совместно с главными коммерческими банками страны, в том числе и с Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC), Банком Китая и WeBank.

В отчете сказано:

«Банк считает, что цифровая валюта не только сократит издержки обращения, но и увеличит прозрачность и сможет контролировать отмывание денег и уклонение от уплаты налогов».

В отчете также предположено, что пилотная версия криптовалюты может быть подключена к Бирже Коммерческих Бумаг Шанхая, формируя «национальную платформу для транзакций банка». В сотрудничестве НБК также создаст научно-исследовательский институт цифровых валют, которому на данный момент требуются эксперты в области крупных данных, криптографии и технологии блокчейна.

Отчеты следуют февральским заявлениям губернатора НБК Чжоу Сяочуаня, в которых он дал понять, что центральный банк рассматривает блокчейн как одну из технологий, которые могут помочь создать форму цифровой валюты.

Кроме того, действия совпадают с текущими расследованиями НБК крупных биткоин бирж Китая, этот процесс начался ранее этим месяцем и заставил стартапы ввести ряд изменений в политику торговли.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Центробанк Сингапура запускает цифровую валюту на основе блокчейна МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 4 19.12.2016 00:42
Еще один банк тестирует собственную цифровую валюту moskva Новости в банковской сфере и страховании 0 13.12.2016 08:25
Банк Mizuho протестировал собственную цифровую валюту Сергей Горин Новости криптовалют 0 08.12.2016 18:55
Центральный банк Японии тестирует технологию блокчейн Сергей Горин Новости криптовалют 0 05.12.2016 23:22
Народный банк Китая может выпустить собственную цифровую валюту Shurupov Новости в мире финансов и инвестиций 4 21.01.2016 15:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар leovit
Золото дорожает на фоне обвала фондовых рынков
От leovit в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар skam93
vkonmillion.com - vkonmillion
От skam93 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Credit.portal-kg.ru - Кредитный автомат
От Alecsandr819336 в разделе «Черный список должников»
Аватар Angelika78
ATM разработала систему очистки банкнот от микробов
От Angelika78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
SecureHyipMonitor - Securehyipmonitor.com - 2000% RCB + $1
От zkhan338 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар dimkaoinvest
Pokemongoinvest - Pokemongoinvest.com
От dimkaoinvest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube