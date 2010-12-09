WorldOFBitcoin- биткойн кран

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Кран Worldofbitcoin
- от админа известных долгожителей среди простеньких кранов- Getyourbitcoin и Timeforbitcoin
Такой же "старичок"-середнячок стабильно плавающий второй год по просторам интернета и раздающий сатошки каждые 5 минут))
На данный момент раздача:
В начале каждого дня
1 клайм- 150 сатоши
2 клайм- 100 сатоши
3 клайм-75 сатоши
все последующие док онца дня-50 сатоши
интервал-5 минут(что даёт доходность крана в районе 500-600 сатоши в час)
Выплаты моментальные на epay, заказывать можно любую сумму но не чаще чем 1 раз в час
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Ну и выплата свежайшая