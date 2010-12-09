Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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WorldOFBitcoin- биткойн кран

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Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:39
#1
Любитель
 
Имя: Руслан
Пол: Мужской
Адрес: Российская Федерация
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 1,602
Благодарностей: 89
Записей в блоге: 4
КП: 0.019
WorldOFBitcoin- биткойн кран
Почитателям лучшей криптовалюты:
Кран Worldofbitcoin- от админа известных долгожителей среди простеньких кранов- Getyourbitcoin и Timeforbitcoin
Такой же "старичок"-середнячок стабильно плавающий второй год по просторам интернета и раздающий сатошки каждые 5 минут))

На данный момент раздача:

В начале каждого дня
1 клайм- 150 сатоши
2 клайм- 100 сатоши
3 клайм-75 сатоши
все последующие док онца дня-50 сатоши
интервал-5 минут(что даёт доходность крана в районе 500-600 сатоши в час)
Выплаты моментальные на epay, заказывать можно любую сумму но не чаще чем 1 раз в час

РЕГИСТРАЦИЯ

Ну и выплата свежайшая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_206.png Просмотров: 6 Размер: 7.5 Кб ID: 177598  
__________________
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Лучший кран с 2013го!
 | Кран с возрастом!
Последний раз редактировалось Руслан1976; Сегодня в 00:42.
Руслан1976 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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