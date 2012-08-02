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Когда умрет медиа-бизнес?

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Старый Сегодня, 00:26
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 42
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Когда умрет медиа-бизнес?
Умирает ли медиа-бизнес? Наоборот, говорит генеральный директор Outbrain.

Сейчас в Нью-Йорке более 300 израильских стартапов. В то время как Нью-Йорк все больше становится похожим на технологическую поднебесную для израильских стартапов, лишь немногие из них считаются "единорогами" - или на пути к этому званию. Одна из таких компаний, и большой игрок в своей отрасли — Outbrain, открытая платформа, которая одновременно помогает издателям лучше монетизировать контент, а пользователям — находить наиболее актуальный, интересный и релевантный контент.



Стартап основан Яроном Галаем и Ори Лахавом в 2006, и пользуется огромным спросом. Он обслуживает более 250 млрд ежемесячных рекомендаций контента, а количество пользователей в месяц достигает отметки в один миллиард. Outbrain зарекомендовал себя как стартап, который меняет правила игры. Компания одновременно помогает зарабатывать деньги, и улучшает взаимодействие с пользователем на основе предыдущего опыта. На сегодняшний день, список издателей-партнеров длинный: News Corp, The Washington Post, MSN, Le Monde, Rodale, ESPN, Le Figaro, The Guardian, Bild.de, Hearst в Испании и Spiegel в Германии, и другие.

Компания генерирует валовый доход, который оценивается в $ 500 млн и имеет огромный потенциал для роста. В стартапе работает более 600 сотрудников, открыто 17 офисов по всему миру, а финансирование на сегодняшний день достигло отметки в $ 150 млн. Outbrain демонстрирует все признаки, которые присущи единорогам.

Запуск компании Outbrain последовал после предыдущего стартапа Галая — Quigo, которая изобрела рынок контекстной рекламы одновременно с AdSence. Благодаря этому опыту возникла идея для дружественных рекомендаций, более лояльное решение для издателей и потребителей контента. Галай утверждает: "Я обнаружил, что в то время, как контекстная реклама приносила большой доход, пользователь не получал от этого никакой пользы. Это привело меня к мысли, что это не может быть долгосрочным и устойчивым бизнесом для издателей и журналистики. Ведь пользователь думает о рекламе как о помехе, а не как о вещи, которая приносит реальную пользу."

Именно это и привело к созданию Outbrain в 2006 году с главной идеей — сделать сильную бизнес-модель для издателей, которая основана на ценности для потребителей. Галай объясняет, что "концепция ядра состоит в том, что люди приходят за потреблением информации, и вместо прерывания их объявлением, необходимо скормить им большую ссылку, чтобы преподнести другой релевантный контент".

Перевод специально для mmgp.ru
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