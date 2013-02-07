Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bittrad - bittrad.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:05
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 634
Благодарностей: 35
КП: 0.000
bittrad - bittrad.biz
I'm not Admin

https://bittrad.biz/?ref=prohyip



Цитата:
КТО МЫ
Основанная в 2016 году, Bit Trading Group Ltd (включение номер: 10576762) быстро зарекомендовал себя в качестве надежного криптовалюта инвестиционной компании. Bit Торговая группа ООО является инвестиционной системы, разработанные специально для людей хотят получить надежный и выгодный источник реального чистого дохода. Вам не нужно иметь счет в банке, не должны нести различные скрытые платежи, чтобы выгоду от вложения ваших средств с нами. Инвестирование с нами абсолютно без проблем и никаких документов. Мы стремимся к долгосрочному признательность наших активов через инвестиции только валютный рынок. С точки зрения внутренней структуры, мы типичная оффшорная компания инвестиций с торговцами и исследователями рынка, работающих по всему миру. Наиболее важным аспектом наших инвестиций, которые варьируются от низких, средних и высоких доходов основаны на том, что наш основной инвестиции всегда гарантировано. центр компании является ее главный офис с адресом в 127 Палмерстон-роуд, Лондон, Великобритания, N22 8QX. В своей деятельности Bit Trading Ltd использует самые современные технологии. Прежде всего - это уникальное специализированное программное обеспечение, разрабатываемое для нас ведущими софтверных компаний США. Одним из конкурирующих преимуществ Bit торговой компании является высокий уровень обслуживания клиентов, который отвечает высоким стандартам и широкий спектр требований клиентов ..
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pro-hyipmonitor вне форума  
Старый Сегодня, 00:12
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 34,918
Благодарностей: 38,682
Записей в блоге: 11
КП: 0.092

награды Волшебный горшочек 
Re: bittrad - bittrad.biz
ТС а где вклад, рефку кинул, а депозит ?!
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 00:44
#3
Специалист
 
Имя: Dmitry
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 670
Благодарностей: 251
КП: 0.000
Re: bittrad - bittrad.biz
Красивый, но жлобский больно сильно....
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sofoka на форуме  
Старый Сегодня, 01:20
#4
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 9,383
Благодарностей: 5,480
КП: 0.387
Re: bittrad - bittrad.biz
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
ТС а где вклад, рефку кинул, а депозит ?!
Так надо темку в мусорку пока вклад не появится
А потом по проекту может и поговорим!
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Лучший проект осени и зимы
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