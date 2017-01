pro-hyipmonitor Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 21.05.2015 Сообщений: 634 Благодарностей: 35 КП: 0.000

bittrad - bittrad.biz I'm not Admin



https://bittrad.biz/?ref=prohyip







Цитата: КТО МЫ

Основанная в 2016 году, Bit Trading Group Ltd (включение номер: 10576762) быстро зарекомендовал себя в качестве надежного криптовалюта инвестиционной компании. Bit Торговая группа ООО является инвестиционной системы, разработанные специально для людей хотят получить надежный и выгодный источник реального чистого дохода. Вам не нужно иметь счет в банке, не должны нести различные скрытые платежи, чтобы выгоду от вложения ваших средств с нами. Инвестирование с нами абсолютно без проблем и никаких документов. Мы стремимся к долгосрочному признательность наших активов через инвестиции только валютный рынок. С точки зрения внутренней структуры, мы типичная оффшорная компания инвестиций с торговцами и исследователями рынка, работающих по всему миру. Наиболее важным аспектом наших инвестиций, которые варьируются от низких, средних и высоких доходов основаны на том, что наш основной инвестиции всегда гарантировано. центр компании является ее главный офис с адресом в 127 Палмерстон-роуд, Лондон, Великобритания, N22 8QX. В своей деятельности Bit Trading Ltd использует самые современные технологии. Прежде всего - это уникальное специализированное программное обеспечение, разрабатываемое для нас ведущими софтверных компаний США. Одним из конкурирующих преимуществ Bit торговой компании является высокий уровень обслуживания клиентов, который отвечает высоким стандартам и широкий спектр требований клиентов .. Цитата: Сделать депозит



Выберите план:



2% в день на всю жизнь

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

Обмен $ 10.00 - $ 499.00 2.00



2,5% в день в течение жизни

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

Торговля $ 500.00 - $ 999.00 2.50



3% в день в течение жизни

План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)

Криптовалюта $ 1000,00 - $ 5000,00 3,00

Ваш баланс счета ($): $ 0.00

Accept: Perfecty Money, Payeer, Bitcoin

Min Spend:10$



https://bittrad.biz/?ref=prohyip Accept: Perfecty Money, Payeer, BitcoinMin Spend:10$

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) __________________Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3