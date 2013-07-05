trafficnetworkads.com - trafficnetworkads

Я не админ / создатель проекта.
Предлагаю Вам ознакомиться с проектом TrafficNetworkAdsСтарт проекта 11/2016
О проекте:
Компания занимается рекламой - оптовыми закупками и продажей рекламы в розницу. TrafficNetworkads является партнером более чем 80 рекламных сетей во всем мире, с более чем 25000 клиентами и партнерами на сегодняшний день.
Регистрация компании:
REDROCK MEDIA SOLUTIONS LIMITED
31/F, Chinachem Century Tower
Wanchai
Hong Kong
Маркетинг:
Партнёр покупает рекламный пакет (токен) Стоимость 1го рекламного пакета 50 EUR
(в стоимость рекламного пакета включено 250 рекламных показов). Каждый купленный вами рекламный пакет работает в течении 730 дней. Максимальное кол-во токенов на одну учётную запись: 2000.
Начисление прибыли (пассива): от 1% до 1.18% в день
. 50% выплаты будет добавлено на ваш комиссионный счет (доступный для вывода), а другие 50% будут добавлены к вашему счету репокупки (реинвест) используя который вы можете приобрести дополнительные Токены.
Партнерская программа:
1 уровень
- 10% от покупки пакета ( Токена ) 5 EUR
2 уровень
- 5% от покупки пакета ( Токена ) 2.5 EUR
3 уровень
- 3% (для открытия необходим командный оборот в размере 100 Токенов) 5000 EUR
4 уровень
- 3% (оборот в размере 500 Токенов) 25000 EUR
5 уровень
- 3% (оборот в 1000 Токенов) 50000 EUR
6 уровень
- 3% (оборот в 2000 Токенов) 100000 EUR
Платёжные системы:
VISA/MASTERCARD (прямая проплата с карт, на данный момент без лимита на ввод средств)
PAYEER
, ADVCASH
, bitcoin
, WIRE transfer
, SOFORT
мин. сумма на вывод платёжных систем: 20 EUR
МОЙ ВКЛАД: