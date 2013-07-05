Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
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trafficnetworkads.com - trafficnetworkads

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:52
#1
Премиум
 
Аватар Aes Dana 314914817
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 294
КП: 0.000
trafficnetworkads.com - trafficnetworkads
Я не админ / создатель проекта.

Предлагаю Вам ознакомиться с проектом TrafficNetworkAds
Старт проекта 11/2016

О проекте: Компания занимается рекламой - оптовыми закупками и продажей рекламы в розницу. TrafficNetworkads является партнером более чем 80 рекламных сетей во всем мире, с более чем 25000 клиентами и партнерами на сегодняшний день.

Регистрация компании:
REDROCK MEDIA SOLUTIONS LIMITED
31/F, Chinachem Century Tower
Wanchai
Hong Kong

Маркетинг: Партнёр покупает рекламный пакет (токен) Стоимость 1го рекламного пакета 50 EUR(в стоимость рекламного пакета включено 250 рекламных показов). Каждый купленный вами рекламный пакет работает в течении 730 дней. Максимальное кол-во токенов на одну учётную запись: 2000.
Начисление прибыли (пассива): от 1% до 1.18% в день. 50% выплаты будет добавлено на ваш комиссионный счет (доступный для вывода), а другие 50% будут добавлены к вашему счету репокупки (реинвест) используя который вы можете приобрести дополнительные Токены.

Партнерская программа:
1 уровень - 10% от покупки пакета ( Токена ) 5 EUR
2 уровень - 5% от покупки пакета ( Токена ) 2.5 EUR
3 уровень - 3% (для открытия необходим командный оборот в размере 100 Токенов) 5000 EUR
4 уровень - 3% (оборот в размере 500 Токенов) 25000 EUR
5 уровень - 3% (оборот в 1000 Токенов) 50000 EUR
6 уровень - 3% (оборот в 2000 Токенов) 100000 EUR

Платёжные системы:
VISA/MASTERCARD (прямая проплата с карт, на данный момент без лимита на ввод средств)
PAYEER, ADVCASH, bitcoin, WIRE transfer, SOFORT
мин. сумма на вывод платёжных систем: 20 EUR

МОЙ ВКЛАД:


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Aes Dana 314914817 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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