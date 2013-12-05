Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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На кого лить траф (инвесторов)

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Старый Сегодня, 23:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.03.2016
Сообщений: 13
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
На кого лить траф (инвесторов)
Подскажите комрады.

На кого лить трафик (инвесторы).

Кроме:
Форекс и бинарных опционов
Хайпы и Проекты существующие только в интернет
Проекты сроком жизни 1-3 месяца

В идеале ищется инвест-проект с офисом в оффлайне, реальным юр лицом РФ, что бы все красиво.

Спасибочки
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Метки
арбитраж трафика, инвестирование, трафик
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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