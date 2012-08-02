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Сфера солнечной энергии развивается в 12 раз быстрее экономики США

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Старый Сегодня, 23:42
#1
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Сфера солнечной энергии развивается в 12 раз быстрее экономики США
Количество рабочих мест в сфере солнечной энергии растет в 12 раз быстрее, чем экономика США.

Согласно новому отчету, техники ветровых турбин — самая быстрорастущая профессия в Соединенных Штатах.

Рост ветровой энергии это лишь один из примеров роста числа работников, связанных с экологически-чистыми источниками энергии. Согласно отчету, опубликованному Фондом защиты окружающей среды и климата(ФЗОС), сегодня в промышленности, как минимум 4 миллиона работников, что на 0,6 млн больше, чем в 2011 году.



По оценкам доклада, рабочие места в сфере солнечной и ветровой энергии растут со скоростью в 12 раз быстрее, чем остальная экономика США. Данные показывают, что в последние два года 46 % крупных компаний наняли дополнительных сотрудников для устойчивого развития бизнеса.

Эти впечатляющие успехи не сходятся с позицией Дональда Трампа. Президент отстаивал на смягчении экологических норм и увеличении добычи ископаемого топлива. Это позволит создать дополнительные рабочие места для американцев.

"Нынешний подход Трампа — игнорирование целой индустрии, которая выросла в течении последних 10 лет", - говорит Лиза Делани, директор программы ФЗОС.

Трамп ложно утверждал, что нефтяная компания Keystone XL Pipeline создаст 28,000 рабочих инженерных мест, хотя отчеты предполагают, что он преувеличил число в 7 раз. А веб-сайт Белого дома предполагает, что устранение положений "Плана действия в области климата и воды" приведет к увеличению зарплаты рабочих на $ 30 млрд в течении следующих 7 лет. Согласно отчету Климатического центра, такие данные основаны на использовании защищенной земли, которая закрыта для бурения и добычи ископаемых.

"Наши результаты наводят на мысль о том, что правильно инвестировать деньги в возобновляемые источники энергии, а не ископаемого топлива", - говорит Делани. "Рабочие места в этой области широко распределены по территории страны. Кроме того, работники этой сферы высокооплачиваемые. Они относятся к производственным и специализированным специалистам.

Делани говорит, что один из самых удивительных выводов из доклада является тот факт, что 70% из 2,2 млн американцев, которые работают в энергетических компаниях, начисляют до 10 сотрудников.

"То, о чем мы говорим здесь — это мелкий американский бизнес", говорит она. "Такое количество рабочих мест связанно с необходимостью установки, обслуживанием и конструированием оборудование, что сложно отдать на аутсорс."

Перевод специально для mmgp.ru
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