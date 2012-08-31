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Банк Содружества разрабатывает блокчейн по государственным облигациям

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Банк Содружества разрабатывает блокчейн по государственным облигациям

Крупный банк в Австралии разрабатывает систему блокчейн для продажи государственных облигаций. Australian Financial Review сообщила, что Банк содружества Австралии разработал концепцию блокчейн сети, которая может быть использована для выдачи и обмена государственных облигаций. Queensland Treasury Corporation, которая выступает в качестве центрального органа финансирования австралийского штата и поставщика казначейских услуг, говорят, проверила эту концепцию.
Другие штаты в Австралии, по данным газеты, также рассматривают данную технологию. Заместитель генерального директора корпорации Queensland Treasury Грает Буш сообщил изданию:
Цитата:
«Мы смотрим на долгосрочное значение технологии как полуправительственный эмитент широкого участника рынка».
Блокчейн в массы


Ряд компаний и организаций смотрели на технологию как на механизм преобразования обязательств в цифровую форму, используя блокчейн в качестве средства перевода. Французский банк BNP, например, объявил в сентябре прошлого года, что он изучает технологии для использования распределительных мини-обязательств.

В этом же месяце восемь членов банка консорциума R3 объявили, что они протестировали систему для торговли казначейскими облигациями США, используя платформу, разработанную Intel дублированный Sawtooth Lake. Согласно Australian Financial Review, последующим шагом будет поиск официального одобрения проекта, который Банк Содружества намерен продолжить в ближайшие месяцы.
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