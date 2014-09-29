Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,423 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Российские онлайн-магазины накажут за "фальшивые" скидки

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:16
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,857
Благодарностей: 572
КП: 0.113
Российские онлайн-магазины накажут за "фальшивые" скидки


30 января 2017 г. как известно для многих, должна состояться очередная акция по распродажам товаров в российских интернет-магазинах - это будет так называемый российский "киберпонедельник". Многие пользователи интернета специально ждут этого дня, чтобы совершить покупку товаров для себя (конечно, со скидкой) и именно в эту дату.

Между тем, в России, с 1996 года официально работает Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) и сообщается, что эта организация собралась отслеживать цены на товары на российских торговых онлайн площадках в предстоящий понедельник и сравнивать с теми ценами, которые уже есть в их базе. Замысел состоит в том, что РОЦИТ будет "ловить за руку" нечестных продавцов, чтобы не дать им возможность участвовать в подобных акциях в дальнейшем.

Со слов Сергея Гребенников, который является главой РОЦИТа, можно сказать следующее: на данный момент более 200 наших онлайн магазинов уже присоединились к специальному Соглашению с организаторами акции "киберпонедельник" и случае их недобросовестного участия в этой акции, к примеру, если скидка будет ненастоящей, соответственно на следующий год, организаторы акции уже не будут иметь дело с таким "горе-магазином".

Как уже сказано выше, на данный момент все текущие цены будущих 200 участников акции уже находятся в базе данных РОЦИТа, то есть будет с чем сравнить. Кроме того, г-н Гребенников призывает покупателей жаловаться на "горячую линию" РОЦИТа в случае, если будет какой-либо обман. После акции РОЦИТ обещает представить списки нарушителей на своем сайте.

А вот Леонид Довладбегян, который и основал в своё время эту акцию под названием "киберпонедельник" говорит, что в самом начале следующей недели как раз и пройдет очередная проверка репутации наших онлайн-магазинов. Сейчас начало года, оборотных средств обычно в это время не хватает из-за сезонного низкого спроса на товары. Поэтому среди продавцов есть и те кто готов даже несколько потерять в своей прибыли, но чтобы только привлечь побольше новых покупателей на свой товар. И вот здесь будет выявляться - действительно ли продавец дает хорошую скидку или он лукавит.

Также специалисты отмечают, что даже в учетом скидок, участники этой акции достигают оборота в размере 2 млрд рублей и конечно, это только за один этот день. И большую часть заказов покупатели делают через свои мобильные гаджеты, добавляют они.

Из новшеств этого года, можно отметить, что покупки в наших онлайн-магазинах также будет теперь осуществлять и русскоязычные граждане из стран СНГ и стран Европы - им дана такая возможность. Получается, что наши товары будут уходить на экспорт, то есть это такой дополнительный канал экспорта. Другими словами популярность наших "киберпонедельников" растет не только в России, но и уже за рубежом. Это может только радовать. И всем удачных покупок!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/588a46f76e36e
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 23:31
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 753
Благодарностей: 109
КП: 0.117
Re: Российские онлайн-магазины накажут за "фальшивые" скидки
Цитата:
РОЦИТ будет "ловить за руку" нечестных продавцов
И что? большинство крупных магазинов принадлежат «правильным» хозяевам, в качестве конечных бенефициаров , а мелочь и новую откроют и разрекламируют.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
zarga на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 75 08.09.2016 15:29
Как российские интернет-магазины принимают онлайн-платежи azeptik Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.05.2015 13:13
Продам "Отличные скидки" от магазина geekbuying geekbuying Прочее 66 01.04.2015 23:58
EBay подключит к себе российские онлайн-магазины kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.09.2014 12:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Аделантбанк - adelantbank.ru
От nlobp в разделе «Список проблемных банков России»
Аватар Globomen
Бот вам в чат: как разделить траты на совместные покупки в Telegram
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Мой блог о форексе - mynewforex.blogspot.com
От lightsentinel в разделе «Блоги о заработке»
Аватар all-hyips
Forex IM Ltd. - forex-im.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alexey1978
domino-money.biz - Domino-Money
От Alexey1978 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Highscreen Boost 3 SE стал улучшенной версией музыкального флагмана
От clipman77 в разделе «Новости технологий и интернета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube