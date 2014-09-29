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Российские онлайн-магазины накажут за "фальшивые" скидки



30 января 2017 г. как известно для многих, должна состояться очередная акция по распродажам товаров в российских интернет-магазинах - это будет так называемый российский "киберпонедельник". Многие пользователи интернета специально ждут этого дня, чтобы совершить покупку товаров для себя (конечно, со скидкой) и именно в эту дату.



Между тем, в России, с 1996 года официально работает Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) и сообщается, что эта организация собралась отслеживать цены на товары на российских торговых онлайн площадках в предстоящий понедельник и сравнивать с теми ценами, которые уже есть в их базе. Замысел состоит в том, что РОЦИТ будет "ловить за руку" нечестных продавцов, чтобы не дать им возможность участвовать в подобных акциях в дальнейшем.



Со слов Сергея Гребенников, который является главой РОЦИТа, можно сказать следующее: на данный момент более 200 наших онлайн магазинов уже присоединились к специальному Соглашению с организаторами акции "киберпонедельник" и случае их недобросовестного участия в этой акции, к примеру, если скидка будет ненастоящей, соответственно на следующий год, организаторы акции уже не будут иметь дело с таким "горе-магазином".



Как уже сказано выше, на данный момент все текущие цены будущих 200 участников акции уже находятся в базе данных РОЦИТа, то есть будет с чем сравнить. Кроме того, г-н Гребенников призывает покупателей жаловаться на "горячую линию" РОЦИТа в случае, если будет какой-либо обман. После акции РОЦИТ обещает представить списки нарушителей на своем сайте.



А вот Леонид Довладбегян, который и основал в своё время эту акцию под названием "киберпонедельник" говорит, что в самом начале следующей недели как раз и пройдет очередная проверка репутации наших онлайн-магазинов. Сейчас начало года, оборотных средств обычно в это время не хватает из-за сезонного низкого спроса на товары. Поэтому среди продавцов есть и те кто готов даже несколько потерять в своей прибыли, но чтобы только привлечь побольше новых покупателей на свой товар. И вот здесь будет выявляться - действительно ли продавец дает хорошую скидку или он лукавит.



Также специалисты отмечают, что даже в учетом скидок, участники этой акции достигают оборота в размере 2 млрд рублей и конечно, это только за один этот день. И большую часть заказов покупатели делают через свои мобильные гаджеты, добавляют они.



Из новшеств этого года, можно отметить, что покупки в наших онлайн-магазинах также будет теперь осуществлять и русскоязычные граждане из стран СНГ и стран Европы - им дана такая возможность. Получается, что наши товары будут уходить на экспорт, то есть это такой дополнительный канал экспорта. Другими словами популярность наших "киберпонедельников" растет не только в России, но и уже за рубежом. Это может только радовать. И всем удачных покупок!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/588a46f76e36e 30 января 2017 г. как известно для многих, должна состояться очередная акция по распродажам товаров в российских интернет-магазинах - это будет так называемый российский "киберпонедельник". Многие пользователи интернета специально ждут этого дня, чтобы совершить покупку товаров для себя (конечно, со скидкой) и именно в эту дату.Между тем, в России, с 1996 года официально работает Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) и сообщается, что эта организация собралась отслеживать цены на товары на российских торговых онлайн площадках в предстоящий понедельник и сравнивать с теми ценами, которые уже есть в их базе. Замысел состоит в том, что РОЦИТ будет "ловить за руку" нечестных продавцов, чтобы не дать им возможность участвовать в подобных акциях в дальнейшем.Со слов Сергея Гребенников, который является главой РОЦИТа, можно сказать следующее: на данный момент более 200 наших онлайн магазинов уже присоединились к специальному Соглашению с организаторами акции "киберпонедельник" и случае их недобросовестного участия в этой акции, к примеру, если скидка будет ненастоящей, соответственно на следующий год, организаторы акции уже не будут иметь дело с таким "горе-магазином".Как уже сказано выше, на данный момент все текущие цены будущих 200 участников акции уже находятся в базе данных РОЦИТа, то есть будет с чем сравнить. Кроме того, г-н Гребенников призывает покупателей жаловаться на "горячую линию" РОЦИТа в случае, если будет какой-либо обман. После акции РОЦИТ обещает представить списки нарушителей на своем сайте.А вот Леонид Довладбегян, который и основал в своё время эту акцию под названием "киберпонедельник" говорит, что в самом начале следующей недели как раз и пройдет очередная проверка репутации наших онлайн-магазинов. Сейчас начало года, оборотных средств обычно в это время не хватает из-за сезонного низкого спроса на товары. Поэтому среди продавцов есть и те кто готов даже несколько потерять в своей прибыли, но чтобы только привлечь побольше новых покупателей на свой товар. И вот здесь будет выявляться - действительно ли продавец дает хорошую скидку или он лукавит.Также специалисты отмечают, что даже в учетом скидок, участники этой акции достигают оборота в размере 2 млрд рублей и конечно, это только за один этот день. И большую часть заказов покупатели делают через свои мобильные гаджеты, добавляют они.Из новшеств этого года, можно отметить, что покупки в наших онлайн-магазинах также будет теперь осуществлять и русскоязычные граждане из стран СНГ и стран Европы - им дана такая возможность. Получается, что наши товары будут уходить на экспорт, то есть это такой дополнительный канал экспорта. Другими словами популярность наших "киберпонедельников" растет не только в России, но и уже за рубежом. Это может только радовать. И всем удачных покупок!Специально для mmgp.ru

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