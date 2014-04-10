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Стримеры заработали $100 миллионов на Twitch

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Старый Сегодня, 23:03
#1
Мастер
 
Имя: Александр
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награды Волшебный горшочек 
Стримеры заработали $100 миллионов на Twitch
Финансовый сервис Streamlabs (более известный как TwitchAlerts) собрал информацию по пожертвованиям, которые дарили зрители сервиса Twitch 25 000 самых популярных стримеров. Всего в 2016 году им «задонатили» $102,8 млн. Эта сумма всего за год выросла почти в два раза: в 2015 году оценочный объем пожертвований составлял $55,9 млн.

Чаще всего стримерам отправляют сумму от одного до пяти долларов. Однако и число тех, кому удается на пожертвованиях зарабатывать от $1000, также растет. Если в 2015 году таких каналов было 7941, то в 2016-м — 12 238. Подрос и средний доход с одного «фолловера» — с 9,9 до 19,1 цента.





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