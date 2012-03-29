Ученые создают генетически измененную стрекозу-киборга

Биомедицинская компания Draper разрабатывает технологию, которая позволит превратить живую стрекозу в управляемого киборга. Проект носит название DragonflEye и подразумевает воздействие на нужные нейроны светом — речь идет о так называемой оптогенетике. Стрекозу также оборудуют «рюкзаком» с солнечными батареями для питания управляющей системы.
Партнером Draper выступает Медицинский институт Говарда Хьюза (HHMI). Ученые нашли способ, как нейроны, ответственные за «управление» стрекозой, сделать чувствительными к свету — с помощью генов, найденных в глазах. Затем к нейронам подсоединили оптроды, которые, отправляя световой импульс, направляют стрекозу в нужное место.
Первая версия системы уже готова, однако протестировать ее пока не удалось. Около года исследователи потратили на сбор данных и разработку основных компонентов, теперь им предстоит интегрировать оборудование в стрекозу. Это необходимо для создания эффективной системы навигации, которая сможет вести насекомое по заданному маршруту.
Если ученые смогут реализовать проект, стрекозы могут стать частью системы наблюдения и мониторинга.
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