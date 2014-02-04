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Исполнение у брокера (Market-vs-Instant)

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Старый Сегодня, 22:48
#1
Специалист
 
Имя: Дмитрий
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Исполнение у брокера (Market-vs-Instant)
Решил разместить эту тему в разделе информации "для новичков", так как данный аспект упускается из виду большим количеством именно начинающих трейдеров на рынке форекс.

Каждый трейдер сталкивается с ситуацией, когда он/она выставляет какие-то параметры своего ордера (тейк-профит, стоп-лосс, цена открытия отложенных ордеров), может столкнуться с ситуацией, когда ордер не исполняется по заявленной цене, а "скользит" в какую-то сторону. Большинство неопытных пользователей не понимает почему это происходит, и они склонны винить брокера в "плохом" исполнении своих распоряжений. Хочу поднять здесь эту проблему.

Итак, какова механика данных видов исполнений со стороны брокера?

"Инстант" ("мгновенный") - это вид исполнения, который брокер исполняет точно по той цене, которое задано трейдером. Если брокер не может исполнить это распоряжение трейдера по заданным параметрам, то он отказывает ему в исполнении, посылая новую объективную котировку "реквот". Трейдер может либо отказаться от своего предыдущего распоряжения, либо принять новую цену. При програмировании советников, в функциях открытия ордеров присутствует параметр "проскальзывание" (slippage). Это говорит о том, что Ваш ордер будет считаться "валидным" (действительным), если текущая цена не отличается от заданной Вами более, чем на указанную величину.

"Маркет" ("рыночный") - исполнение, когда Ваш брокер обязательно выводит Ваш ордер на "межбанк", т.е. на своих поставщиков ликвидности, которыми могут быть как крупные "игроки" на этом рынке, так и банковские учреждения. В таком случае, трейдер, посылая свою инструкцию брокеру, соглашается с тем, что брокер откроет ему позицию по "наилучшей доступной цене на данный момент". "Реквотов" по данному сценарию не приходит. Работает принцип "приказ дан - приказ исполнен". По такому сценарию "скользить" может все - как цена открытия ордера, так и цена его закрытия, как по стоп-лоссу, так и по тейк-профиту.

Далее я хочу дать свое личное мнение насчет типов исполнения (это повод для дискуссии).

Я выбираю исключительно "маркет" исполнение, так как только на этом принципе может работать брокер, который 100% позиций своих клиентов хеджирует на "межбанке". "Инстант" легко может предоставлять любая "кухня", так как она не выводит приказы клиентов никуда дальше, т.е. "играет" против своих клиентов. Никакая "кухня" не заинтересована выплачивать прибыль трейдеров, но им это приходится делать, чтобы не создавать излишний шум в медиа пространстве (отказы вывести крупные прибыли и т.д.).

Это происходит из-за того, что при A-book (вывод сделок на "межбанк") схема выглядит вот так: клиент-брокер-поставщик ликвидности-брокер-клиент. А при "кухне" она короче: клиент-брокер-клиент. По A-book брокер может гарантировать Вам, что он выведет вашу сделку дальше и он сам не заинтересован в Вашем "сливе".

Конечно, если Вам заявляют, что Вашу позицию выводят на "межбанк" и все "проскальзывания" объясняются исключительно задержкой между котировками поставщиков ликвидности и самим брокером, то это не повод слепо доверять в эти заверения. Необходимо получить подтверждение о том, что этот брокер:
- является контрагентом для объявленного поставщика ликвидности;
- убедиться в выводе именно своей инструкции на поставщика ликвидности через демонстрацию в онлайн режиме (не скрины), что Ваша позиция была выведена, как заявлено.

В любом случае, я полагаю, что рынку лучше двигаться к укрупнению. Я имею в виду, что лучше будет, если все мелкие брокеры будут выводить позиции своих клиентов на "межбанк" и "жить" на получаемую при этом комиссию. Это позволит избежать как скамов, так и "игры" против своих клиентов.

Надеюсь, эта информация будет полезной для новичков, и обсуждение будет информативным.
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