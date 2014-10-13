iPhone 8 будет оборудован молекулярным сканнером

Следующее поколение мобильных девайсов от корпорации Apple будет иметь молекулярный датчик. Информацию об этом обнародовало агентство MacRumors. По предварительным данным в новую модель Айфона будет встроен специальный сканнер выпущенный заводом Si-Ware. Сенсор молекулярного распознавания дает возможность определять химический состав предмета, который находится по близости.
Новая разработка анонсированная производителем Si-Ware под названием Neo Speсtra Micro. Специальный чип для спектральной идентификации, который можно использовать с помощью мобильных телефонов. Стоимость этого датчика будет составлять около 100 долларов, поэтому встроить его в любой гаджет не получится, так как это может сильно повлиять на цену законченного устройства.
В Айфоне новую разработку вполне можно использовать, и в первую очередь этому способствует то, что потребитель уже привык к высокой цене яблочных девайсов. Кроме того, компания Епл в своих маркетинговых кампаниях всегда выступала за сохранение природных ресурсов и здоровый образ жизни. А iPhone оборудованный молекулярным сканнером даст возможность потребителям улучшать свое здоровье путем подбора здоровых продуктов питания, выявления наличия вредных примесей в различных товарах, и прочих способов контроля. Работает сенсор в ближнем диапазоне инфракрасного излучения.
Производитель Si-Ware уже сейчас произвел чехол, со встроенным датчиком NeoSpeсtra Micro для демонстрации своего изобретения именно в работе в интеграции с iPhone. На сегодняшний день, габаритные размеры прототипа чипа составляют 0.18х0.18х0.4 сантиметров, что позволяет встроить его не только в iPhone, но также и смарт часы от Apple.
К сожалению, в ближайшее врем не приходится говорить о массовом использовании данного сканера в мобильных гаджетах и другой потребительской электронике. Однако с развитием этой технологии со временем даст возможность встраивать ее и в устройствах бюджетного класса. Уже понятно, что первым устройством со встроенным NeoSpectra Micro станет Айфон, и выйдет он уже в 2017 году.
Специально для mmgp.ru