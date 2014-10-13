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iPhone 8 будет оборудован молекулярным сканнером

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Старый Сегодня, 22:27
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,074
Благодарностей: 187
КП: 0.084
iPhone 8 будет оборудован молекулярным сканнером
Следующее поколение мобильных девайсов от корпорации Apple будет иметь молекулярный датчик. Информацию об этом обнародовало агентство MacRumors. По предварительным данным в новую модель Айфона будет встроен специальный сканнер выпущенный заводом Si-Ware. Сенсор молекулярного распознавания дает возможность определять химический состав предмета, который находится по близости.

Новая разработка анонсированная производителем Si-Ware под названием Neo Speсtra Micro. Специальный чип для спектральной идентификации, который можно использовать с помощью мобильных телефонов. Стоимость этого датчика будет составлять около 100 долларов, поэтому встроить его в любой гаджет не получится, так как это может сильно повлиять на цену законченного устройства.

В Айфоне новую разработку вполне можно использовать, и в первую очередь этому способствует то, что потребитель уже привык к высокой цене яблочных девайсов. Кроме того, компания Епл в своих маркетинговых кампаниях всегда выступала за сохранение природных ресурсов и здоровый образ жизни. А iPhone оборудованный молекулярным сканнером даст возможность потребителям улучшать свое здоровье путем подбора здоровых продуктов питания, выявления наличия вредных примесей в различных товарах, и прочих способов контроля. Работает сенсор в ближнем диапазоне инфракрасного излучения.

Производитель Si-Ware уже сейчас произвел чехол, со встроенным датчиком NeoSpeсtra Micro для демонстрации своего изобретения именно в работе в интеграции с iPhone. На сегодняшний день, габаритные размеры прототипа чипа составляют 0.18х0.18х0.4 сантиметров, что позволяет встроить его не только в iPhone, но также и смарт часы от Apple.

К сожалению, в ближайшее врем не приходится говорить о массовом использовании данного сканера в мобильных гаджетах и другой потребительской электронике. Однако с развитием этой технологии со временем даст возможность встраивать ее и в устройствах бюджетного класса. Уже понятно, что первым устройством со встроенным NeoSpectra Micro станет Айфон, и выйдет он уже в 2017 году.



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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 22:45
#2
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 761
Благодарностей: 136
КП: 0.110
Re: iPhone 8 будет оборудован молекулярным сканнером
Нет ну это конечно круто, но блин телефон все больше и больше превращается в «Уни тул», в котором есть все и сразу.
andrey2301 вне форума  
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