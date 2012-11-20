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Власти Санкт-Петербурга откроют венчурный фонд на 250 млн рублей

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#1
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Власти Санкт-Петербурга откроют венчурный фонд на 250 млн рублей
26 января 2017, 16:08


Правительство Санкт-Петербурга в 2017 году откроет собственный венчурный фонд, нацеленный на поддержку местных стартапов. Его первоначальная сумма составит 250 млн рублей, передаёт «Агентство бизнес новостей».

Стартапы смогут подать заявку на финансирование через единый центр предпринимательства. Смольный планирует выдавать от 1 до 3 млн рублей на создание проектов, а также от 3 до 5 млн рублей — компаниям с опытными образцами продукции.

На помощь правительства города могут рассчитывать ИТ-стартапы и компании из сферы лёгкой промышленности. Для последних разрабатывается программа, предусматривающая субсидии на аренду торговых площадей за рубежом, уточняет «Деловой Петербург».

Будет ли Смольный требовать долю в профинансированных проектах, не сообщается. Помимо выдачи средств, фонд намерен заниматься обучением предпринимателей.

Источник: https://vc.ru/n/smolny-venture?from=bot
NikofAlex на форуме  
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