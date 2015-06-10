GPS-трекер Jiobit для отслеживания местопребывания детей привлек $3 млн.
Сделка: $ 3 млн.
Инвесторы: Лиор Рон (основатель стартапа автономного грузовика Otto, который он продал Uber), MATH Venture Partners, Sandalphon Capital, Bridge Investments, Harvard Business School Angels, Wakestream Ventures, Graphene Ventures, Projector Ventures, Nameless Ventures и Inflection Equity.
Чем они занимаются: Jiobit изготавливает носимые устройства слежения, которые крепятся к одежде ребенка и помогают родителям постоянно быть в курсе того, где находится их малыш. Устройство представляет из себя радиомаяк, который сочетает в себе технологию GPS для отслеживания местоположения ребенка. Устройство может отслеживать ребенка как в помещении, так и снаружи, и даже определять, например, этаж торгового центра, где находится ребенок.
Само устройство размером с четвертак и имеет срок службы батареи до 640 часов., его можно будет предварительного заказать уже в этом году.
Обмениваясь данными со смартфоном родителя, устройство также использует алгоритмы машинного обучения, чтобы определять поведение ребенка, в зависимости от местоположения, сравнивает его с распорядком дня и предупреждает родителей, если ребенок не там, где должен быть в определенное время.
Если ребенок постоянно ходит на плаванье и курсы скаутов после школы, но вместо этого пошел куда-то в другое место, девайс предупреждает об этом родителей.
Другие детали: Jiobit основал бывший исполнительный директор Motorola Джон Ринальди. Компания является частью самого последнего класса TechStars Чикаго, и привлекла $1,2 млн. в посевном раунде в июне прошлого года.
По словам Ринальди цель Jiobit в том, чтобы сделать маячки настолько маленькими, чтобы они могли поместиться в ткань одежды ребенка.