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Предприимчивые украинцы зарабатывают на Трампе

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Старый Сегодня, 21:48
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 194
Благодарностей: 4
КП: 0.020
Предприимчивые украинцы зарабатывают на Трампе


После громкого и знакового для американцев мероприятия – инаугурации нового президента, те из украинцев, кто попредприимчивей стали зарабатывать на Трампе. Соцсети и онлайн-магазины наводнились товарами с изображением одиозного американца.

В группах, посвященных торговле бэушными вещами продают голубые туфли-лодочки, «совсем как у первой леди». А в Западной Украине можно заказать экскурсию по местам, которые посещали родственники Дональда Трампа.

Большим спросом стали пользоваться обувь и аксессуары от Иванки Трамп, которая выпускает собственный бренд. Этот спрос особенно выделяется, учитывая, что до избрания Трампа президентом США в Украине понятия не имели о таком бренде.
В среднем за обувь от Иванки Трамп запрашивают около 10 тысяч гривен. Для любителей стремных тематических футболок предлагаются за 450 грн. футболки с Трампом, стилизованным под кота, которые раскупаются на ура.

Женщинам также хочется иметь в своем гардеробе платье, которые бы один в один было похоже на то, в котором на инаугурацию пришла жена Трампа Мелания. И хотя отечественные дизайнеры считают, что это платье не станет у нас трендом, модные портные уже получили несколько заказов на пошив «платья как у Мелании».

Экскурсоводы в Западной Украине также во время экскурсий показывают места, где прошло детство предков Джареда Кушнера, зятя Трампа. Оказывается, что мама Джареда имеет украинские и еврейские корни, ее семья выехала в США в 20-х годах ХХ века, а одна из ее родственниц оставалась в Украине и выехала в Израиль уже в послевоенный период.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/ca3e...41f6f4fab8b54/
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Arise на форуме  
Старый Сегодня, 22:26
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 428
Благодарностей: 57
КП: 0.058
Re: Предприимчивые украинцы зарабатывают на Трампе
Цитата:
Сообщение от Arise Посмотреть сообщение
Большим спросом стали пользоваться обувь и аксессуары от Иванки Трамп, которая выпускает собственный бренд. Этот спрос особенно выделяется, учитывая, что до избрания Трампа президентом США в Украине понятия не имели о таком бренде.
В среднем за обувь от Иванки Трамп запрашивают около 10 тысяч гривен.
Интересно в каких слоях населения Украины таким большим спросом стала пользоваться обувь за 10 тысяч гривен.
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Лалла на форуме  
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