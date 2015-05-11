Предприимчивые украинцы зарабатывают на Трампе

После громкого и знакового для американцев мероприятия – инаугурации нового президента, те из украинцев, кто попредприимчивей стали зарабатывать на Трампе. Соцсети и онлайн-магазины наводнились товарами с изображением одиозного американца.
В группах, посвященных торговле бэушными вещами продают голубые туфли-лодочки, «совсем как у первой леди». А в Западной Украине можно заказать экскурсию по местам, которые посещали родственники Дональда Трампа.
Большим спросом стали пользоваться обувь и аксессуары от Иванки Трамп, которая выпускает собственный бренд. Этот спрос особенно выделяется, учитывая, что до избрания Трампа президентом США в Украине понятия не имели о таком бренде.
В среднем за обувь от Иванки Трамп запрашивают около 10 тысяч гривен. Для любителей стремных тематических футболок предлагаются за 450 грн. футболки с Трампом, стилизованным под кота, которые раскупаются на ура.
Женщинам также хочется иметь в своем гардеробе платье, которые бы один в один было похоже на то, в котором на инаугурацию пришла жена Трампа Мелания. И хотя отечественные дизайнеры считают, что это платье не станет у нас трендом, модные портные уже получили несколько заказов на пошив «платья как у Мелании».
Экскурсоводы в Западной Украине также во время экскурсий показывают места, где прошло детство предков Джареда Кушнера, зятя Трампа. Оказывается, что мама Джареда имеет украинские и еврейские корни, ее семья выехала в США в 20-х годах ХХ века, а одна из ее родственниц оставалась в Украине и выехала в Израиль уже в послевоенный период.
Специально для mmgp
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