Для патентных троллей в Украине значительно повысят штрафы

Минэкономразвития Украины подготовил и представил на рассмотрение Кабмина, с последующим внесением в Верховную Раду, проект изменений, совершенствующих некоторые законодательные акты, регулирующие внесение данных в реестр интеллектуальной собственности.
В Украине по состоянию на 9.01.2017 в таможенном реестре значится 3323 запатентованных объекта. Из них около 500 патентный поверенный Мария Ортинская называет «левыми», поскольку они представляют собой известные промышленные образцы, которые оформлены и права на ввоз-вывоз которые, продаются недобросовестными личностями.
Эксперт рассказывает, что патентные тролли облюбовали в качестве мишени стандартные промышленные образцы, - которыми являются, к примеру, стандартный спичечный коробок или всем привычная вешалка – регистрируют их в таможенном реестре прав интеллектуальной собственности, а далее ставят палки в колеса компаний, которые ориентированы на импорт-экспорт аналогичных товаров.
Новый законопроект, о котором упоминалось в начале, призван не только пресечь эти спекуляции с промышленными образцами, но обязать Апелляционную палату Государственной службы интеллектуальной собственности признавать недействительными такие патенты.
Это даст компаниям возможность бороться с троллями с помощью судебных исков, и при этом оплачивать меньше судебных издержек, если их заявление будет одобрено Апелляционной палатой . Кроме того сузить сроки рассмотрения заявлений, на которые Апелляционная палата теперь обязана реагировать не позднее чем, через 3 месяца с момента подачи заявления. Ранее на процесс оспаривания в суде законности «левых» патентов и все сопутствующие в этом случае экспертизы уходило в около года.
Если в суде будет установлено, что патент получен с нарушениями, то суд может заставить патентного тролля возместить причиненные убытки, и назначить компенсацию, которая может достигать 160 млн. грн.
Пока этого закона не было тролли действовали безнаказанно, и компании, страдавшие от их действий практически не могли добиться возмещения убытков.
Специально для mmgp
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