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Для патентных троллей в Украине значительно повысят штрафы

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Старый Сегодня, 21:46
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 194
Благодарностей: 4
КП: 0.020
Для патентных троллей в Украине значительно повысят штрафы


Минэкономразвития Украины подготовил и представил на рассмотрение Кабмина, с последующим внесением в Верховную Раду, проект изменений, совершенствующих некоторые законодательные акты, регулирующие внесение данных в реестр интеллектуальной собственности.

В Украине по состоянию на 9.01.2017 в таможенном реестре значится 3323 запатентованных объекта. Из них около 500 патентный поверенный Мария Ортинская называет «левыми», поскольку они представляют собой известные промышленные образцы, которые оформлены и права на ввоз-вывоз которые, продаются недобросовестными личностями.

Эксперт рассказывает, что патентные тролли облюбовали в качестве мишени стандартные промышленные образцы, - которыми являются, к примеру, стандартный спичечный коробок или всем привычная вешалка – регистрируют их в таможенном реестре прав интеллектуальной собственности, а далее ставят палки в колеса компаний, которые ориентированы на импорт-экспорт аналогичных товаров.

Новый законопроект, о котором упоминалось в начале, призван не только пресечь эти спекуляции с промышленными образцами, но обязать Апелляционную палату Государственной службы интеллектуальной собственности признавать недействительными такие патенты.
Это даст компаниям возможность бороться с троллями с помощью судебных исков, и при этом оплачивать меньше судебных издержек, если их заявление будет одобрено Апелляционной палатой . Кроме того сузить сроки рассмотрения заявлений, на которые Апелляционная палата теперь обязана реагировать не позднее чем, через 3 месяца с момента подачи заявления. Ранее на процесс оспаривания в суде законности «левых» патентов и все сопутствующие в этом случае экспертизы уходило в около года.

Если в суде будет установлено, что патент получен с нарушениями, то суд может заставить патентного тролля возместить причиненные убытки, и назначить компенсацию, которая может достигать 160 млн. грн.

Пока этого закона не было тролли действовали безнаказанно, и компании, страдавшие от их действий практически не могли добиться возмещения убытков.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/77e4...4a1c0fc7436ba/
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Arise вне форума  
Старый Сегодня, 22:01
#2
Специалист
 
Имя: Давид
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 752
Благодарностей: 123
КП: 0.150
Re: Для патентных троллей в Украине значительно повысят штрафы
Это ж надо, патентные тролли.
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gheorgze вне форума  
Старый Сегодня, 22:20
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 428
Благодарностей: 57
КП: 0.058
Re: Для патентных троллей в Украине значительно повысят штрафы
Цитата:
Сообщение от Arise Посмотреть сообщение
В Украине по состоянию на 9.01.2017 в таможенном реестре значится 3323 запатентованных объекта. Из них около 500 патентный поверенный Мария Ортинская называет «левыми», поскольку они представляют собой известные промышленные образцы,
Интересно, а каким образом эти "левые" объекты попали в этот таможенный реестр.
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Лалла на форуме  
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