RML AgTech для смарт приложения в сельском хозяйстве привлекла $4 млн инвестиций

Индийская компания RML AgTech из Мумбай является поставщиком агротехнических решений и для этих целей привлекла $4 млн. инвестиций.
Инвестором стала венчурная компания IvyCap.
Компания намерена использовать привлеченные средства для укрепления ИТ-инфраструктуры, для развития новых продуктов и для развития функций текущих приложений.
Раджив Тевтия является управляющим партнером и генеральным директором компании RML AgTech, которая разработала индивидуальное смарт решение, как помощник в сельском хозяйстве и для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Приложение компании может быть использовано земледельцами на всех этапах сельского хозяйства, начиная с тестирования почвы, что выращивать, как выращивать, где и когда продавать.
RML создано для фермеров, как агро технологическое пространство через набор продукции, инструментов и услуг, которые могут быть выгодно трансформированы в бизнес фермеров через мировой класс технологий. За счет передовых технологий будет удвоение рентабельности фермеров в сельском хозяйстве.
Приложение доступно персонализированным способом через смартфоны с дополнительными несколькими языками и с сервисом вызова службы.
RML в настоящее время присутствует в 16 штатах Индии.
Перевод специально для mmgp.ru