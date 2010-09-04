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RML AgTech для смарт приложения в сельском хозяйстве привлекла $4 млн инвестиций

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RML AgTech для смарт приложения в сельском хозяйстве привлекла $4 млн инвестиций



Индийская компания RML AgTech из Мумбай является поставщиком агротехнических решений и для этих целей привлекла $4 млн. инвестиций.

Инвестором стала венчурная компания IvyCap.

Компания намерена использовать привлеченные средства для укрепления ИТ-инфраструктуры, для развития новых продуктов и для развития функций текущих приложений.




Раджив Тевтия является управляющим партнером и генеральным директором компании RML AgTech, которая разработала индивидуальное смарт решение, как помощник в сельском хозяйстве и для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Приложение компании может быть использовано земледельцами на всех этапах сельского хозяйства, начиная с тестирования почвы, что выращивать, как выращивать, где и когда продавать.

RML создано для фермеров, как агро технологическое пространство через набор продукции, инструментов и услуг, которые могут быть выгодно трансформированы в бизнес фермеров через мировой класс технологий. За счет передовых технологий будет удвоение рентабельности фермеров в сельском хозяйстве.




Приложение доступно персонализированным способом через смартфоны с дополнительными несколькими языками и с сервисом вызова службы.

RML в настоящее время присутствует в 16 штатах Индии.




Перевод специально для mmgp.ru
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