Чехия обязала криптовалютные биржи верифицировать пользователей

Правительство Чехии предприняло первые шаги в реализации инициативы ЕС KYC. То есть, инициатива направлена на борьбу с отмыванием денег, и финансированием терроризма при помощи криптовалют.
Чехия, с начала текущего года обязала все биржи криптовалют, и обменные сервисы производить верификацию каждого своего пользователя. По сути, это очередная попытка вмешательства в основу криптовалют – обеспечение анонимности.
Для Чехии, это довольно серьезный шаг, так как в стране насчитывается более нескольких десятков тыс. владельцев криптовалютных активов. При чем в самой столице можно свободно расплачиваться криптовалютой в 80 местах. В том числе за коммуналку, еду в общественных местах, ресторанах и, даже, за обучение. Многие финансовые организации предлагают людям карты криптовалют, которыми можно рассчитываться даже в магазинах.
Эта инициатива вызвала волну серьезной критики, со стороны Европейской банковской ассоциации.
Таким образом, правительство Чехии может одним ударом «убить» стремительное развитие и распространение криптовалют в стране, и перевести ее в тень.
Новость написана по материалам forklog