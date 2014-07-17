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Чехия обязала криптовалютные биржи верифицировать пользователей

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Старый Сегодня, 21:02
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
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Чехия обязала криптовалютные биржи верифицировать пользователей

Правительство Чехии предприняло первые шаги в реализации инициативы ЕС KYC. То есть, инициатива направлена на борьбу с отмыванием денег, и финансированием терроризма при помощи криптовалют.
Чехия, с начала текущего года обязала все биржи криптовалют, и обменные сервисы производить верификацию каждого своего пользователя. По сути, это очередная попытка вмешательства в основу криптовалют – обеспечение анонимности.
Для Чехии, это довольно серьезный шаг, так как в стране насчитывается более нескольких десятков тыс. владельцев криптовалютных активов. При чем в самой столице можно свободно расплачиваться криптовалютой в 80 местах. В том числе за коммуналку, еду в общественных местах, ресторанах и, даже, за обучение. Многие финансовые организации предлагают людям карты криптовалют, которыми можно рассчитываться даже в магазинах.
Эта инициатива вызвала волну серьезной критики, со стороны Европейской банковской ассоциации.
Таким образом, правительство Чехии может одним ударом «убить» стремительное развитие и распространение криптовалют в стране, и перевести ее в тень.
Новость написана по материалам forklog
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jurgan на форуме  
Старый Сегодня, 21:47
#2
Мастер
 
Имя: Марсель
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 2,452
Благодарностей: 4,799
Записей в блоге: 12
КП: 1.541
Re: Чехия обязала криптовалютные биржи верифицировать пользователей
Не очень то и хорошие новости за последнее время, правительство как понимаю решило получать свою долю от оборота биткоин. Явно заметили что львиная доля прибыли уходит. Отразится как такие новости посмотрим на курсе монеты.
__________________
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Марсель Шарафиев вне форума  
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