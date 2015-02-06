Hyundai сократил чистую прибыль на 30%

Корейская компания Hyundai Motor по итогам осени 2016 года уменьшил выручку на 30% из-за падения как и спроса продукции в Китае и в США, так и продаж, а также неблагоприятных колебаний валют. В Hyundai уже предупредили о грядущих сложных рыночных условий с учётом возрастающей неопределённости в мировой экономике.
Как сообщил президент Hyundai Чонг Монг Ку, выручка за октябрь-декабрь прошлого года составила $ 918 миллионов, сократившись на 30% в сравнении с выручкой $1,31 миллиардов за тот же период 2015 года, не смотря на то что аналитики прогнозировали рост прибыли до $1,21 миллиардов. Итого, Hyundai сократила выручку на 33%.
По подведённым итогам 2016 года, выручка Hyundai уменьшилась на 12% – до $ 4,91 миллиарда на фоне падения продаж в Корее, США и на других европейских рынках. Кстати, это не первый год уже фиксируют "минус". Компания фиксирует уменьшение выручки 4-й год подряд
Но несмотря на печальные итоги 2016 года, в 2017 году компания Hyundai рассчитывает расширить все линейки выпускаемых автомобилей, особенно это касается внедорожников, спрос на них не падал никогда.
“Жесткие рыночные условия 2016 года, – сообщил вице-президент компании Заюнг Ку. – Мы пристально будем наблюдать за политикой нового президента Дональда Трампа, которая, по всей вероятности, проявит давление на Корею, которая имеею больше потенциала, нежели США”.
В неделе 2017 года Hyundai заявил, что собирается инвестировать $3,1 миллиарда в имеющиеся заводы в Соединённых Штатах, а также построить новое предприятие для производства люксового седана Genesis G90 и G80. Напомню, что Hyundai уже предусматривал $2,1 миллиарда инвестиции в строительство заводов США
Специально для MMGP.RU
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