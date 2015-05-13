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Стартап SD3D привлек $100 тыс. для автоматизации 3D-печати

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Стартап SD3D привлек $100 тыс. для автоматизации 3D-печати

Стартап SD3D, расположенный с Сан Диего (Калифорния), работающий над новой технологией по автоматизации 3D-печати, привлек 100 тыс. долларов инвестиций.
Раунд финансирования закрыл TIG Investments, венчурные фонды, которые специализируются на новых стартапах, находящийся на ранней стадии развития. Также присоединились к раунду такие ангел-инвесторы как Madhu Rao, Ricky Tejapaibul и Boian Spassov. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса в Калифорнии и Техасе, на закрытие патентной заявки США, а также и поддержать стратегические инициативы роста.

SD3D был основан в июне 2013 года Беннетом Бергером, который сейчас находится на должности президента компании. SD3D разрабатывает платформу автоматизации, дабы полностью автоматизировать 3D-печать от самого начала проектирования(эскиза) до конечного физического результата

На фото представлен готовый скейтборд "напечатанный" SD3D


Перевод специально для MMGP.RU

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новости, привлечение инвестиций, стартап, стартап названия
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