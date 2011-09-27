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Финтех стартап Raisin привлек $32 млн для продолжения международной экспансии

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#1
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Финтех стартап Raisin привлек $32 млн для продолжения международной экспансии

Представители финансово-технического стартапа Raisin, сообщили, сегодня, о привлечении $32 млн инвестиций. Теперь общая сумма привлеченных средств, составляет $64 млн. Все это позволит расширить свою сеть банковских услуг на всю территорию Европы.

Компания предоставляет сервис, благодаря которому клиенты имеют возможность сравнить и открыть счета в банках по всей Европе. Общей целью стартапа, является объединение разрозненной банковской системы Европы в единое целое, для обеспечения возможности открытия банковского счета, даже заграничным клиентам.

Со слов сооснователя и генерального директора стартапа, Тамаза Георгадзе:
Цитата:
"Raisin нацелен на постоянное укрепление позиций и расширение сервиса для всех европейцев нуждающихся в сбережении собственных средств или их инвестиций в банковские продукты"
Последний раунд приема средств проходил во главе с американским венчурным фондом Thrive Capital, и участием уже существующих инвесторов Ribbit Capital и Index Ventures.

Партнер Thrive Capital подчеркнул факт заинтересованности фонда, быть часть проекта, а также их потенциала и целей по обеспечению европейцев, удобным сервисом по сравнению банковских услуг.

Исходя из заявления Raisin, за прошлый год им удалось в 3 раза увеличить число оборотных средств, прошедших через их сервис. При этом число банков партнеров было увеличено вдвое, до 27. Этот быстрый прирост обеспечен за счет стремительной экспансии сервиса, из Германии и Австрии, в 31 европейскую страну.

К сожалению, пока платформа доступна только на английском языке, но разработчики уже приступили к локализации сервиса для разных стран. Новый финансовый раунд поможет ускорить этот процесс.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
банк, европа, инвестиции, стартап, финансы
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