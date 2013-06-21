|
Erste Bank выпускает систему видео-идентификации новых клиентов
Erste Bank выпускает систему видео-идентификации новых клиентов
26.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Erste Bank und Sparkassen пользуется преимуществами новых правил в Австрии, которые позволяют людям открывать счета не выходя из собственного дома с помощью видео-чата.
Благодаря правилам, введенным Austrian Financial Market Authority, которые вступили в силу в этом месяце, новые клиенты могут идентифицировать себя с помощью видео-чата и паспортов, национальных удостоверений личности и водительских прав.
В течении 10-минутного процесса, клиенты загружают фотографии удостоверения личности и данных, содержащихся в нем, которые автоматически трансформируются в соответствующую банковскую форму. Затем, во время видео-чата с сотрудником банка, технология от поставщика IDnow, клиент идентифицируется.
«Мы – первый крупный австрийский банк, который предлагает подобный инновационный вариант для новых клиентов, реализуя его уже через 3 недели после того, как власти утвердили процедуру. Наше введение онлайн видео-идентификации также позволяет устранить то, что ранее было значительным конкурентным преимуществом для финтех-компаний», – говорит глава розничного отдела Erste Bank Томас Шауфлер.
Источник - banks.eu