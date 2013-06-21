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Erste Bank выпускает систему видео-идентификации новых клиентов

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Erste Bank выпускает систему видео-идентификации новых клиентов
Erste Bank выпускает систему видео-идентификации новых клиентов
26.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Erste Bank und Sparkassen пользуется преимуществами новых правил в Австрии, которые позволяют людям открывать счета не выходя из собственного дома с помощью видео-чата.

Благодаря правилам, введенным Austrian Financial Market Authority, которые вступили в силу в этом месяце, новые клиенты могут идентифицировать себя с помощью видео-чата и паспортов, национальных удостоверений личности и водительских прав.

В течении 10-минутного процесса, клиенты загружают фотографии удостоверения личности и данных, содержащихся в нем, которые автоматически трансформируются в соответствующую банковскую форму. Затем, во время видео-чата с сотрудником банка, технология от поставщика IDnow, клиент идентифицируется.

«Мы – первый крупный австрийский банк, который предлагает подобный инновационный вариант для новых клиентов, реализуя его уже через 3 недели после того, как власти утвердили процедуру. Наше введение онлайн видео-идентификации также позволяет устранить то, что ранее было значительным конкурентным преимуществом для финтех-компаний», – говорит глава розничного отдела Erste Bank Томас Шауфлер.



Источник - banks.eu
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